Cụ thể hóa 3 phong trào hành động cách mạng

Sức trẻ giúp cộng đồng



Tham dự hội nghị có lãnh đạo, đại biểu



Hội nghị khẳng định: Năm 2018, Cục Chính trị Quân khu và Thường trực 9 tỉnh, thành Đoàn đã chủ động xác định những nội dung trọng tâm hoạt động phối hợp trong năm, hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện.



Điển hình là đã phối hợp tổ chức tốt công tác thi đua, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, định hướng hoạt động của ĐVTN vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu phối hợp với các tỉnh, thành Đoàn tuyên truyền được gần 12 nghìn buổi cho gần 350 nghìn lượt người; tổ chức 141 buổi tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; 1.861 buổi tuyên truyền nếp sống văn minh cho 74.098 lượt người; 238 diễn đàn, 197 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ... Tham dự hội nghị có lãnh đạo, đại biểu Quân khu 3 ; thành phố Hải Phòng; T.Ư Đoàn; Ban Thanh niên Quân đội; Thường trực 9 tỉnh, thành Đoàn trên địa bàn quân khu...Hội nghị khẳng định: Năm 2018, Cục Chính trị Quân khu và Thường trực 9 tỉnh, thành Đoàn đã chủ động xác định những nội dung trọng tâm hoạt động phối hợp trong năm, hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện.Điển hình là đã phối hợp tổ chức tốt công tác thi đua, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, định hướng hoạt động của ĐVTN vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu phối hợp với các tỉnh, thành Đoàn tuyên truyền được gần 12 nghìn buổi cho gần 350 nghìn lượt người; tổ chức 141 buổi tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; 1.861 buổi tuyên truyền nếp sống văn minh cho 74.098 lượt người; 238 diễn đàn, 197 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ...

Cán bộ, ĐVTN Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình giúp dân làm đường giao thông nông thôn mới

Năm qua, công tác phối hợp, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, tăng cường quốc phòng - an ninh được tuổi trẻ LLVT Quân khu và các địa phương triển khai thông qua các phong trào, mô hình tiêu biểu như “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Hành trình đến với các địa danh lịch sử”, “Đường biên thanh niên làm chủ”, “Vọng gác thanh niên”, “Tổ, đội thanh niên xung kích”, “Cụm Đoàn kết nghĩa”…



Các đội thanh niên xung kích đã phối hợp với LLVT Quân khu trên địa bàn phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều hành động xâm canh, xâm cư, truyền đạo trái phép, buôn bán hàng lậu, chất ma túy, phụ nữ, trẻ em qua biên giới; vận động nhân dân định cư lâu dài trên tuyến biên giới, hải đảo. Hàng nghìn lượt ĐVTN tham gia có hiệu quả hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội địa phương.



Năm 2018 đã phối hợp đào tạo nghề từ trình độ sơ cấp đến cao đẳng cho gần 1.318 bộ đội xuất ngũ. Phối hợp với các công ty tư vấn giới thiệu việc làm giới thiệu cho trên 10% thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự đi xuất khẩu lao động các nước Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia, Dubai… Tổ chức cho 15.807 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở tất cả các quân binh chủng đăng ký lực lượng dự bị động viên.

Chiều 29/11, các đại biểu về dự hội nghị tới tham quan cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh thuộc Tổng đội thành niên xung phong (Thành Đoàn Hải Phòng). Đây là mô hình tiêu biểu của Thành Đoàn Hải Phòng về giúp đỡ thanh niên làm lỗi có cơ hội làm lại cuộc đời và góp phần xây dựng xã hội lành mạnh, văn minh. Trong ảnh: Đại diện Cục Chính trị Quân khu 3 và lãnh đạo Thành Đoàn Hải Phòng trao tặng bức tranh Bác đang cùng chúng cháu hành quân cho cơ sở Gia Minh

Đoàn viên LLVT Quân khu đã chủ động, tích cực phối hợp với các đội thanh niên xung kích ở địa phương, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất, hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” tiếp tục được tỏa sáng trong lòng nhân dân. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên tặng sổ tiết kiệm, khám chữa bệnh miễn phí; hiến máu tình nguyện, xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ, chăm sóc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu thanh niên xung phong, gia đình có cán bộ, chiến sỹ đang công tác nơi biên giới, hải đảo, cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.



Năm 2018, đã phối hợp sửa chữa 181 nhà dân sinh, củng cố, tu sửa 55 nhà văn hoá thôn, tham gia tu sửa, nâng cấp gần 100 km đường giao thông nông thôn, nạo vét hơn 100 km kênh mương, giúp nhân dân tu sửa đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường, xây dựng được 141 công trình thanh niên, tổ chức khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.500 đối tượng chính sách với hơn 30 nghìn ngày công của ĐVTN và hơn 2 tỷ đồng…



Ngoài ra, 100% tổ chức cơ sở Đoàn trong LLVT Quân khu đứng chân trên địa bàn đều tổ chức kết nghĩa và có chương trình phối hợp hoạt động có hiệu quả với Đoàn thanh niên địa phương. Các tổ chức cơ sở Đoàn trong Quân khu chủ động phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương tổ chức các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, giao lưu văn hoá, thể thao và nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục ĐVTN có ý nghĩa khác.



Xây dựng niềm tin, lối sống cho thế hệ trẻ



Năm 2019, công tác phối hợp giữa LLVT Quân khu 3 và tuổi trẻ 9 tỉnh, thành Đoàn đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng. Đó là tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng cho thanh niên bản lĩnh chính trị vững vàng; đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống đẹp; có tri thức, năng lực chuyên môn làm chủ khoa học - công nghệ hiện đại và ước mơ, hoài bão, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước.



Tham gia nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong LLVT Quân khu, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, phát động, vận động thanh niên thi đua học tập tạo nên sức bật mới, động lực mới, đỉnh cao mới trong nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất. Phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tệ nạn xã hội, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội; nâng cao chất lượng tuyển chọn chiến sỹ mới; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư vấn hướng nghiệp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đẩy mạnh các hoạt động thi đua xung kích của thanh niên trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh.

Lãnh đạo Quân khu 3 biểu dương các trí thức trẻ tình nguyện xuất sắc ở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327

Cụ thể hóa 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” sát với thực tiễn. Triển khai hiệu quả 3 chương trình: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” phù hợp với đối tượng, đặc điểm của địa phương, đơn vị.



Đẩy mạnh hoạt động các mô hình tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên xung kích tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”… với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực



Nâng cao chất lượng phối hợp tổ chức chương trình “Học kỳ trong quân đội”, góp phần nâng cao kiến thức quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng niềm tin, tình cảm, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.





Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay trong phối hợp tuyên truyền, giáo dục vận động ĐVTN tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; tuyên truyền vận động thanh niên nhập ngũ; tư vấn giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ; vận động thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia thực hiện chính sách hậu phương Quân đội; kinh nghiệm đổi mới nội dung, hình thức, tăng sức hấp dẫn cho thanh thiếu niên trong chương trình “Học kỳ trong quân đội”; phối hợp tổ chức chương trình “Chung tay xây dựng nông thôn mới” và tham gia thực hiện dự án “Trí thức trẻ tình nguyện tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo”.

Nguyễn Minh