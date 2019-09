Cuba giúp quân y Việt Nam kỹ thuật ép hơi nước tác động lên các huyệt

Quảng cáo

Tại Đối thoại, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và tình hình mỗi nước; đánh giá việc triển khai nội dung hợp tác quốc phòng mà hai bên đã thống nhất tại Đối thoại Chính sách quốc phòng lần thứ 2 và đề ra phương hướng thúc đẩy trong thời gian tới; công tác triển khai thực hiện Bộ hồ sơ về 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng hai nước (1960-2020).



Hai bên thống nhất, thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn. Phía Việt Nam mong muốn trong năm 2020, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba sang Việt Nam ký Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2020-2022, kết hợp tổ chức giao lưu trực tuyến, cầu truyền hình gặp gỡ một số nhân chứng lịch sử có đóng góp cho quan hệ quốc phòng hai nước trong 60 năm qua. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng có kế hoạch thăm Cuba để tổ chức nghiệm thu Đề tài, công bố sách và công chiếu phim tài liệu về lịch sử, kết hợp tổ chức mít tinh kỷ niệm 60 năm quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cuba.



Đồng thời, tích cực thúc đẩy hơn nữa về hợp tác quân y trên cơ sở thỏa thuận đã ký kết. Phía Việt Nam sẽ sớm cử đoàn chuyên gia sang Cuba hoặc mời chuyên gia sang Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm về châm cứu, kỹ thuật sử dụng máy ép hơi nước để tác động lên các huyệt nhằm điều trị các bệnh đau lưng, đau cơ.

Đoàn quân sự cấp cao hai nước tham dự Đối thoại lần thứ 3

Đối với lĩnh vực an ninh mạng, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với các mối đe dọa trên không gian mạng; kinh nghiệm xây dựng, phát triển hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin cũng như các giải pháp, công cụ bảo vệ an toàn thông tin cho hệ thống mạng, hỗ trợ đào tạo và tập huấn chuyên gia Cuba trong lĩnh vực này…



Trưởng đoàn Việt Nam - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Chuyến công tác của đoàn quân sự cấp cao Cuba do Thượng tướng Álvaro López Miera, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba làm trưởng đoàn đã tiếp tục khẳng định sự quyết tâm của hai bên trong việc triển khai các lĩnh vực hợp tác mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội hai nước đã thống nhất trong thời gian qua, góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng hiệu quả.

Ảnh: PV

Nguyễn Minh