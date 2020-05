Đã có tiêm kích tàng hình J-20, vì sao Trung Quốc vẫn đặt mua Su-35 của Nga?

Chuyên gia phân tích của tạp chí Military Watch đã so sánh triển vọng của máy bay chiến đấu thế hệ 4 ++ Su-35 so với F-15EX tại thị trường Ấn Độ và tiết lộ những lợi thế của máy bay Nga so với máy bay do Mỹ sản xuất.