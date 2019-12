Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn nút phát lệnh hạ thủy tàu cứu nạn tàu ngầm đa năng

Quảng cáo

Sáng 4/12, tại Nhà máy 189, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, diễn ra lễ hạ thủy tàu tìm kiếm, cứu nạn tàu ngầm đa năng MSSARS 9316 mang tên Yết Kiêu, số hiệu 927 trang bị cho Quân chủng Hải quân.



Tham dự buổi lễ có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng…



Sau 17 tháng thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, quy trình quy phạm về an toàn lao động của tổ chức đăng kiểm quốc tế, tàu 927-Yết Kiêu là loại tàu cứu hộ tàu ngầm lần đầu tiên đóng mới tại Việt Nam và trang bị cho Quân chủng Hải quân.



Tàu có lượng giãn nước gần 4.000 tấn, được trang bị hệ thống động lực, năng lượng điện, khí tài hàng hải, thông tin liên lạc, thiết bị y tế, cứu sinh, cứu hộ, hệ thống định vị. Các trang thiết bị lắp đặt trên tàu đều thuộc thế hệ mới, công nghệ tiên tiến, hiện đại, nhập khẩu từ các nước phát triển. Tàu có thể hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm, khả năng chịu sóng cấp 9, gió cấp 12.



Việc đóng tàu 927-Yết Kiêu nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết của nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn tàu ngầm, các tàu mặt nước, khảo sát, thăm dò, nghiên cứu đáy biển và tìm kiếm, hỗ trợ trục vớt các vật thể dưới nước và thực thi các nhiệm vụ khác được giao.



Ngoài việc sửa chữa tàu thuyền cỡ vừa và nhỏ, nhà máy Z189 đã đóng mới các loại tàu chở quân, tàu tuần tra, tàu vận tải, tàu cá, đồng thời, tập trung nghiên cứu và đưa vào sản xuất nhiều loại tàu, xuống mới, hiện đại, đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh; nhiều dự án mang tính lưỡng dụng quốc phòng an ninh và các sản phẩm tàu hiện đại xuất khẩu nước ngoài.



Việc chế tạo thành công tàu cứu hộ tàu ngầm cỡ lớn là một thành tựu đáng kể của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đảm bảo hậu cần cũng như duy trì năng lực tác chiến cho hạm đội tàu ngầm tấn công Kilo 636. Việc đóng mới tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng của Quân chủng Hải quân ngoài ý nghĩa trang bị, hiện đại hóa quân đội, còn góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguyễn Minh