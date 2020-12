Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Tranh chấp chỉ được xử lý hiệu quả nếu thực tâm hợp tác

Quảng cáo

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng; Đại sứ và Tùy viên Quốc phòng, đại diện Đại sứ quán các nước ADMM+ tại Việt Nam. Tại các điểm cầu có Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước ADMM+, Tổng thư ký ASEAN.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn có chiều hướng gia tăng và ngày càng trở nên sâu sắc kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Những hậu quả của đại dịch có thể làm cho “chuyện nhỏ trở thành chuyện lớn” giữa các nước. Đại dịch chưa qua đi nhưng những tranh cãi, nghi kỵ về nguồn gốc vi rút, thời điểm bắt đầu và biện pháp ứng phó với đại dịch giữa các nước lớn đã nảy sinh, khiến xu thế tập hợp lực lượng có thể sẽ có những thay đổi rõ nét hơn ở thời kỳ hậu COVID-19. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam bày tỏ vui mừng khi lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước đều chia sẻ và thống nhất việc cần thiết phải sử dụng các biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế trong xử lý các vấn đề còn khác biệt, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, bao gồm các tranh chấp trên Biển Đông. “Việt Nam cho rằng những tranh chấp tại đây chỉ có thể được xử lý hiệu quả nếu các bên liên quan có bước tiếp cận mang tính xây dựng, trên tinh thần hữu nghị, thực tâm hợp tác. Ngoài ra, các bên cũng cần nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, thực thi đầy đủ và hiệu quả DỌC, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để sớm kết thúc đàm phán và có được COC có hiệu lực”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói. Cũng theo Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, các vấn đề an ninh phi truyền thống, bao gồm dịch bệnh, an ninh mạng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực... tiếp tục diễn biến phức tạp đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe và sinh kế của hàng triệu người dân trên toàn thế giới. Cùng với sự bùng phát của đại dịch COVID-19, vấn đề an ninh mạng trở thành mối quan tâm lớn của các nước, các thông tin giả mạo, sai lệch liên quan đến đại dịch này xuất hiện ngày càng nhiều trên các mạng xã hội. Hậu quả của những tin đồn thất thiệt không chỉ dừng lại ở chỗ cản trở công tác chống dịch hay gây ra bất ổn xã hội, mà còn đe dọa đến tính mạng của người dùng nếu làm theo những chỉ dẫn sai lệch này. Ký kết Tuyên bố chung Kết thúc hội nghị, Bộ trưởng các nước đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung. Tuyên bố nêu rõ: Ghi nhận sự chuyển dịch địa chiến lược và địa chính trị tại khu vực bao gồm các tác động của việc tăng cường gắn kết trong khu vực, hợp tác, kết nối kinh tế liên khu vực và các xu thế toàn cầu bao gồm Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những sự thay đổi này đang đặt ra cả cơ hội và thách thức, đòi hỏi các bên cần phải tránh làm trầm trọng hơn việc để mất lòng tin, tính toán sai lầm và hành xử theo kiểu trò chơi có tổng bằng không.

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương gắn kết và kết nối với nhau, với ASEAN ở trung tâm và nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do, rộng mở, dung nạp và tôn trọng luật pháp quốc tế; nhấn mạnh lại các mục đích và nguyên tắc được nêu trong Hiến chương ASEAN cũng như các nguyên tắc cơ bản của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á, bao gồm giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực như một quy tắc ứng xử then chốt trong việc quản lý các mối quan hệ và hợp tác nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định tại khu vực.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước ADMM+ tham dự hội nghị tại các điểm cầu

Tuyên bố chung cũng xem Hội nghị ADMM+, một phần không thể tách rời của ADMM, được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội vào tháng 10/2021 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử của ASEAN thông qua việc thiết lập một cơ chế hợp tác quốc phòng và an ninh nhằm xây dựng lòng tin và sự tin cậy và để các nước Cộng đóng góp cho vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như xây dựng năng lực ứng phó với các mối đe dọa về an ninh chung trong khu vực;

Đồng thời biểu dương những tiến triển của ADMM+ đạt được trong mười năm qua, bao gồm việc thường niên hóa ADMM+ và tăng số lượng các Nhóm chuyên gia ADMM+ từ năm lên bảy;ghi nhận những tiến triển trong hợp tác thực chất của các Nhóm chuyên gia ADMM+, bao gồm Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, An ninh biển, Quân y, Chống khủng bố, Gìn giữ hoà bình, Hành động Mìn nhân đạo và An ninh mạng, qua đó đóng góp cho việc xây dựng năng lực và tăng cường khả năng phối hợp hoạt động chung giữa các nước thành viên ADMM+, nhằm ứng phó với thách thức an ninh vì lợi ích chung của khu vực;

Bộ trưởng các nước ADMM+ cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, cũng như sự cần thiết phải tăng cường lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau, thực hiện tự kiềm chế trong việc tiến hành các hoạt động, tránh các hành động làm phức tạp thêm tình hình và theo đuổi các biện pháp giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, không cưỡng ép, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982…

