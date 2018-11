Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Công an

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Phạm Hồng Sơn thôi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an; bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh

Chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Long nhận nhiệm vụ mới, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành đề nghị tân Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Long, tân Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và quyết tâm trong thời gian tới sẽ nỗ lực phấn đấu, kế thừa những kinh nghiệm, thành quả mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm cùng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã dày công đạt được qua các thời kỳ; quy tụ đoàn kết thống nhất trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Chính phủ