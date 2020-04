Điều động, bổ nhiệm nhân sự Công an, Quân đội

Quảng cáo

Ngày 21/4, thừa uỷ quyền của Bộ Trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Đinh Trọng Soạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Chúc mừng Thượng tá Đinh Trọng Soạn được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình mong muốn với vị trí, vai trò, trách nhiệm mới đồng chí tiếp tục phát huy năng lực cùng với tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đắc lực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Trước đó, ngày 20/4, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị bàn giao chức danh Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Theo đó, Thượng tá Nguyễn Thanh Giang, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. Đại tá Trịnh Hoài Văn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Dân quân tự vệ Bộ Tham mưu, Quân khu 9. Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, Đại tá Huỳnh Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ chúc mừng Đại tá Trịnh Hoài Văn và Thượng tá Nguyễn Thanh Giang được tin tưởng bổ nhiệm chức vụ mới; đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo VGP