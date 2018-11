Giám đốc Công an Đà Nẵng tham gia Ban Thường vụ Thành ủy

Theo đó, ngày 30/10/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Quyết định 915 chỉ định Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Căn cứ Điều lệ Đảng, căn cứ Quy định số 29 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quyết định số 915 của Ban Bí thư Trung ương, xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố và đề nghị của Ban Tổ chức Thành ủy, ngày 23/11/2018, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có Quyết định số 11564-QĐ/TU chỉ định Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng vào Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Trao các quyết định và chúc mừng Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí mong muốn tập thể lãnh đạo, Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố và cá nhân Thiếu tướng Vũ Xuân Viên tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình để góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tin tưởng Thiếu tướng Vũ Xuân Viên sẽ thâm nhập thực tiễn, nắm chắc tình hình để cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố, nhất là cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố có kế hoạch, chương trình cụ thể để phát huy và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Ngành và nhân dân giao phó.

