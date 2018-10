Theo đó, ngày 3/11 tới đây, Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum tổ chức chương trình “Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào – Campuchia” lần thứ nhất, tại tỉnh Kon Tum.

Chương trình giao lưu lần này được kỳ vọng là một hoạt động đối ngoại biên giới nổi bật, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tin cậy, hợp tác, cùng phát triển giữa ba nước cũng như 4 tỉnh Kon Tum (Việt Nam), Rattanakiri (Campuchia), Attapeu và Sekong (Lào).

Đây đồng thời là hoạt động điểm nhấn hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thốngBĐBP (3/3/1959 - 3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019).

Trong khuôn khổ chương trình có các hoạt động: Tọa đàm hữu nghị, lễ chào cột mốc, tổ chức tuần tra chung và chứng kiến tuần tra chung, trồng vườn cây hữu nghị tại khu vực cột mốc Ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trên biên giới...

Đặc biệt, tọa đàm hữu nghị sẽ ưu tiên cho các ý kiến giao lưu từ đại diện các lực lượng bảo vệ biên giới của 3 nước và lãnh đạo địa phương 4 tỉnh biên giới về quyết tâm trong gìn giữ biên giới chung hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển.

Trong buổi tọa đàm, giao lưu nghệ thuật, các hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của của các tỉnh Kon Tum, Rattnakiri, Attapeu và Sekong sẽ được lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam trao tặng 40 con bò giống và 20 phần học bổng "Nâng bước em tới trường"...

Cuối tháng 8 vừa qua, tại Hà Nội, đã diễn ra chương trình giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần thứ 3, với sự tham gia của đại biểu lực lượng bảo vệ biên giới 6 nước Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar

Lễ chào cột mốc và chứng kiến tuần tra chung được tiến hành vào sáng 3/11 tại khu vực cột mốc Ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y (BĐBP Kon Tum), Đại đội Bảo vệ biên giới 541 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Attapeu) và Đồn Công an Kontuineo (Tiểu đoàn công an 203, Ty Công an tỉnh Rattanakiri) thực hiện. Đội tuần tra ba bên cùng nhau đi tuần tra, kiểm tra tình hình mốc Quốc giới, trao đổi tình hình đoạn biên giới, mốc Quốc giới, các đường mòn, lối mở qua lại trên đoạn biên giới chung và cùng nhau thống nhất các biện pháp quản lý, bảo vệ.

Trong những năm qua, quán triệt và thực hiện các hiệp ước, hiệp định về biên giới và các thoả thuận hợp tác biên phòng, biên bản ghi nhớ có liên quan được ký kết giữa Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam với các nước láng giềng… công tác đối ngoại biên phòng đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Trong đó tuần tra chung, hay còn gọi là phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới giữa đồn biên phòng với đồn, trạm biên phòng, các đại đội bảo vệ biên giới của nước tiếp giáp là một sáng kiến mới của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, có ý nghĩa rất thiết thực, biểu thị sự đoàn kết, nhất trí cao của các bên liên quan vì một đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tuần tra chung được tổ chức theo chế độ định kỳ, hoặc đột xuất và luân phiên đơn vị chủ trì.

Nguyễn Minh