Hải quân Việt Nam - Philippines giao lưu trên đảo Song Tử Đông

Trước lễ khai mạc chương trình giao lưu trên đảo Song Tử Đông, trưởng đoàn hai bên đã trao đổi, chia sẻ thông tin về tìm kiếm cứu nạn, an ninh hàng hải, nạn đánh bắt cá trái phép, không khai báo (IUU fishing), cảnh báo thiên tai tại khu vực.

Một số hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ trong chương trình.

Sau lễ khai mạc, hai đoàn đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ và các môn thể thao như: Bóng đá, bóng chuyền, kéo co, nhảy bao, nhảy chân rết… Đặc biệt, cùng với các hoạt động giao lưu trên đảo, nhóm sĩ quan tác chiến tàu 561 của Việt Nam và tàu FF17 của Philippines đã thực hành thông tin cờ hiệu quốc tế và luyện tập chung trên sa bàn với các nội dung như tiếp tế trên biển, kiểm tra các tàu khả nghi và cứu hộ cứu nạn.

Chương trình giao lưu đã tạo nên bầu không khí thân thiện, gần gũi và hiểu biết lẫn nhau giữa các lực lượng đóng quân tại khu vực; tăng cường phối hợp ứng phó với các vấn đề rủi ro do thiên tai gây ra; phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn, chia sẻ thông tin cảnh báo thời tiết xấu và các vấn đề an ninh, an toàn hàng hải, giữ gìn trật tự an ninh trên vùng biển khu vực hai đảo Song Tử Tây và Song Tử Đông; góp phần duy trì hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực Biển Đông.