Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận đổ bộ quy mô lớn Song Long

Giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận Song Long đã kết thúc theo đúng kế hoạch và các lực lượng Mỹ tham gia hoạt động này sẽ trở về các căn cứ của họ như ở Okinawa của Nhật Bản.

Trong số các khí tài của Mỹ được huy động tham gia tập trận có tàu đổ bộ tấn công đa năng 40.500 tấn Wasp, tàu chiến USS Bonhomme Richard và một tàu chiến khác.

Tàu Wasp chở theo nhiều máy bay chiến đấu tàng hình F-35B có khả năng cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng.



Ban đầu, Hàn Quốc và Mỹ dự định triển khai các lực lượng hải quân và thủy quân lục chiến thực hiện khoa mục đổ bộ tại thành phố Pohang nằm trên bờ biển phía Nam của Hàn Quốc vào ngày 5/4, nhưng hai bên đã phải hủy kế hoạch này do điều kiện thời tiết xấu.



Giới chức quân sự không cho báo chí theo dõi đưa tin cuộc tập trận lần này, trong bối cảnh bầu không khí hòa bình đang lan tỏa trên Bán đảo Triều Tiên.



Bên cạnh cuộc tập trận Đại bàng Non, Hàn Quốc và Mỹ cũng đang lên kế hoạch tiến hành cuộc tập trận mang tên "Giải pháp Then chốt" xử lý các tình huống trên máy tính, bắt đầu từ ngày 23/4 và kéo dài trong 2 tuần.

Theo TTXVN/Vietnam+