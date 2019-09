Hé lộ thời điểm Ấn Độ nhận tiêm kích đa năng Rafale từ Pháp

Quảng cáo

Cụ thể việc bàn giao sẽ chính thức diễn ra vào ngày 8/10. Bộ trưởng Quốc phòng của Ấn Độ Rajnath Singh dự kiến sẽ đến Pháp để dự lễ bàn giao, truyền thống Ấn Độ cho biết.



Trước đó, việc bàn giao chính thức dự kiến sẽ xảy ra vào ngày 20/9. Vào tháng 9/2016, Ấn Độ đã ký một thỏa thuận trị giá 59.000 USD với chính phủ Pháp để mua máy bay Rafale. Trong đó có 14 chiếc được cải tiến dành riêng cho Ấn Độ.

Các phi công điều khiển Rafale của Ấn Độ sẽ được huấn luyện ở Pháp, và phải bay trong ít nhất 1.500 giờ để hoàn thiện quá trình thử nghiệm và tiếp nhận.

Các máy bay phản lực Rafale sau khi được nhận có thể sẽ được giao cho các trạm không quân Ambala (bang Haryana) và Hashimara (bang Tây Bengal).

Rafale là máy bay chiến đấu đa nhiệm vụ với cánh hình tam giác và động cơ kép được thiết kế và chế tạo bởi công ty Dassault Aviation của Pháp. Chiến đấu cơ này có khả năng tấn công đồng thời hệ thống phòng không, mục tiêu trên mặt đất và làm nhiệm vụ do thám.



Do được trang bị hệ thống chiến tranh điện tử Spectra nên Rafale có thể hoạt động an toàn dưới hỏa lực phòng không đối phương. Ngoài ra, nó còn có khả năng mang tới 9,5 tấn vũ khí. Rafale được trang bị tên lửa SCALP có tầm bắn hơn 300km và tên lửa thiên thạch tầm xa 150 km (BVRM) lớn gấp nhiều lần so với tên lửa AMRAAM.

Thanh Huyền

Theo Defenseworld