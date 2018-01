IS tụ tập bất thường ở Syria, liên minh không kích tiêu diệt 150 tên

CNN dẫn lời Đại tá Ryan Dillon, người phát ngôn của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, cho biết hôm thứ Ba (23/1, giờ địa phương), mục tiêu của cuộc không kích là trụ sở và trung tâm chỉ huy-điều khiển của IS, bắt nguồn từ các thông tin tình báo từ các nguồn của liên minh, cũng như từ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn.

Ông Dillon tiết lộ, cuộc không kích diễn ra tại thị trấn As Shafah, thuộc thung lũng sông Euphrates, khu vực vẫn còn tàn dư của khủng bố IS ở Syria.

Ông nói thêm, các chiến binh IS tụ tập lại thành nhóm lớn khoảng 150 người. Đây là điều hiếm khi xảy ra. “Có vẻ như họ đang tập trung cho một phong trào nào đó. Khi họ tập trung lại… chúng tôi muốn tận dụng tốt cơ hội này”, ông Dillon nói.

Theo tuyên bố, vị trí mà quân đội liên minh không kích là điểm duy nhất tại Syria còn bị IS kiểm soát, nhưng bị liên minh giám sát liên tục. Ông Dillon cũng loại trừ khả năng gây thương vong cho thường dân.

Một quan chức quân đội Mỹ thông tin thêm, cuộc không kích được thực hiện bởi các máy bay phản lực chiến đấu đa nhiệm siêu thanh F/A-18 và máy bay không người lái của Hải quân Mỹ. Các máy bay này cất cánh từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, hiện đang hoạt động tại vùng Vịnh để hỗ trợ các cuộc không kích chống IS ở Syria.

Sau tuyên bố về cuộc không kích, Tướng James Jarrard – chỉ huy Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của liên minh ở Syria – tái khẳng định sự kết thúc của cuộc chiến giải phóng đất nước Trung Đông bị chiến tranh tàn phá khỏi khủng bố.

Ông Jarrard cũng cho hay, liên minh và SDF vẫn đang tìm kiếm, nhắm mục tiêu và tiêu diệt tàn dư khủng bố IS trong khu vực.

Cuộc không kích và tuyên bố của ông Jarrard về sự ủng hộ SDF đến trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành chiến dịch quân sự chống lại các chiến binh Lực lượng Dân quân người Kurd (YPG) ở khu vực Afrin, tây bắc Syria.

Điều này giống như “đổ thêm dầu vào lửa” đối với quan hệ giữa hai đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Washington và Ankara, vốn đã rạn nứt do các chính sách của Mỹ tại Trung Đông.

Christiane Amanpour, cố vấn hàng đầu cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, nói trên CNN rằng, Washington đã đảm bảo với Ankara sẽ chỉ hỗ trợ cho người Kurd cho đến khi IS bị đánh bạo. Tuy nhiên, tình hình thực tế có vẻ không giống như tuyên bố khi Mỹ dường như đang có kế hoạch xây dựng một “lực lượng an ninh biên phòng” ở Syria, mà người Kurd đóng vai trò chủ đạo.

Đáp lại, các quan chức Mỹ nhấn mạnh, IS vẫn còn là mối đe doạ, nên Washington không vi phạm lời cam kết.

Theo một quan chức quân đội Mỹ, hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ ở Afrin không có ảnh hưởng gì đến hoạt động chống IS của liên minh. Hơn thế, người này giải thích, các chiến binh nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn để chiến đấu chống IS ở thung lũng sông Euphrates có tỷ lệ xấp xỉ 80% người Ả Rập và 20% người Kurd. Người này cũng nói thêm, tỷ lệ người Ả Rập trong SDF chiếm đa số 52%, với khoảng 57.000 người, còn người Kurd chỉ chiếm 48%.

Tú Oanh

Theo CNN