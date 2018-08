Khánh thành tượng đài chiến sĩ bảo vệ giới tuyến

Nhân kỷ niệm 73 năm Cánh mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9, sáng 19/8, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành công trình Tượng đài “Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến”.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP và đại diện chỉ huy BĐBP một số tỉnh thành; Tỉnh ủy, UBND, HĐND và các sở ban ngành của tỉnh Quảng Trị.

Sau hơn 5 tháng thi công, công trình Tượng đài “Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến” đã hoàn thành. Đây là công trình đầu tiên trong 3 công trình lớn của Bộ Tư lệnh BĐBP hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/2019).

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP, tỉnh Quảng Trị và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Tượng đài “Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến”, sáng 19/8

Sau lễ khánh thành và đưa vào sử dụng, Tượng đài “Chiến sĩ Công an Nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến” là di tích nằm trong quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, là công trình có ý nghĩa tinh thần to lớn giúp đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn tinh thần dũng cảm, sự chiến đấu, hy sinh anh dũng cũng như những chiến công oanh liệt của đồng bào, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP yêu cầu Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị thường xuyên phối hợp với Ban quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải gìn giữ, chỉnh trang công trình, không để hư hỏng, xuống cấp. Hàng năm có kế hoạch cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, nhất là chiến sĩ mới đến thăm, tìm hiểu truyền thống của lực lượng, của đơn vị, đặc biệt là tinh thần chiến đấu hy sinh quên mình vì độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc của chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến.

Nguyễn Minh