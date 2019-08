Không quân Ấn Độ ‘khai tử’ tiêm kích MiG-21

Tại hội thảo về "Hiện đại hóa và bản địa hóa của IAF", người đứng đầu IAF Air Chief Dhanoa cho biết: "Chúng tôi vẫn đang lái những chiếc MiG-21 đã 44 tuổi. Hy vọng, tôi sẽ bay chiếc máy bay cuối cùng (phiên bản cơ bản của MiG-21) vào tháng 9.



Ấn Độ đưa vào sử dụng những chiếc tiêm kích MiG-21 đầu tiên vào năm 1964. Tổng cộng, nước này đã nhận được 874 chiếc MiG-21, khoảng hơn 200 chiếc do các nhà máy Liên Xô sản xuất và 657 chiếc khác được lắp ráp tại Ấn Độ.

Tuy nhiên, do Ấn Độ cố gắng khai thác những chiếc MiG-21 có tuổi thọ bay đã quá cao (tới gần 50 năm), hồ sơ về tính an toàn của chúng rất đáng buồn: trong suốt 50 năm sử dụng, Ấn Độ đã mất hàng trăm chiếc MiG-21 do tai nạn với hơn 170 phi công thiệt mạng. Chính vì lặp lại quá nhiều tai nạn, các phi công đã đặt tên cho MiG-21 là "quan tài bay" hay "nơi sản xuất ra những góa phụ".