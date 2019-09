Làm chủ công nghệ bí mật gìn giữ thi hài Bác

Pha chế thành công dung dịch đặc biệt

Sau những thành công trong việc vươn lên tự đảm nhiệm công tác y tế thường xuyên và làm thuốc lớn trong giữ gìn thi hài Bác, một bước phát triển quan trọng trong quá trình hợp tác với Liên bang Nga là ngày 4/6/2003, qua nhiều lần đàm phán, cùng với sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ cơ sở, vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, hai bên chính thức ký biên bản phối hợp tiến hành pha chế dung dịch đặc biệt tại Việt Nam, bắt đầu từ quý I năm 2004.

Ngày 8/3/2004, đơn vị đã kết hợp với chuyên gia Nga pha chế thành công dung dịch đặc biệt đầu tiên tại Việt Nam, sau đó mang sang Liên bang Nga kiểm tra bảo đảm chất lượng theo yêu cầu và được các bên nhất trí đưa vào làm thuốc lớn thi hài Bác trong dịp tu bổ năm 2004 đạt kết quả tốt.

Tu bổ công trình Lăng Bác

“Tiếp theo thành công này, ta lại từng bước chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực hợp tác, nghiên cứu trong lĩnh vực phân tích, kiểm tra chất lượng dung dịch và đến năm sau bạn đồng ý để ta và bạn hợp tác pha chế dung dịch tại Việt Nam và tổ chức phân tích đánh giá tại Việt Nam, không phải đưa về Nga nữa”, Thiếu tướng Cao Đình Kiếm cho biết.

Sáu lần di chuyển thi hài Bác Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Chính ủy Bộ Tư lệnh (BTL) Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chia sẻ về quá trình 50 năm giữ gìn an toàn tuyệt đối thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, Viện 69 đã tích cực chuẩn bị đầy đủ các vật tư, hóa chất, trang bị máy móc, cũng như lực lượng cán bộ cho nhiệm vụ này. Đến nay, Viện 69 đã 15 lần pha chế thành công dung dịch đặc biệt sử dụng trực tiếp cho việc giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ quần áo đặc biệt của Bác

Thực hiện đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hoá của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”, Thường vụ, Đảng uỷ Đoàn 969 đã tham mưu, đề xuất với Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai toàn diện các nhiệm vụ, trong đó về nhiệm vụ y tế tập trung nghiên cứu sản xuất bộ quần áo đặc biệt tại Việt Nam nhằm làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác.

Từ chủ trương đó, cùng với nhiều năm dày công nghiên cứu khoa học của các chuyên gia Việt Nam về kết cấu của vải, đặc biệt chúng ta đã tìm ra được vải Việt Nam có đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu, kết hợp với các nhà máy tại Việt Nam sản xuất theo kinh nghiệm, từ đó đàm phán với Trung tâm Y sinh Matxcơva tìm đối tác chuyển giao công nghệ.

“Sau những năm đàm phán, làm việc, Đảng ủy Đoàn 969, Ban Quản lý Lăng, BTL Bảo vệ Lăng đã báo cáo Bộ Quốc phòng đầu tư Dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất bộ quần áo đặc biệt tại Việt Nam phục vụ nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay cho việc hàng năm ta phải đặt hàng từ phía Nga, hơn nữa ta sẽ làm chủ hoàn toàn công nghệ này”, Thiếu tướng Kiếm nói.

Thiếu tướng Cao Đình Kiếm cho biết, 50 năm qua, BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngày 12/11/2013, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ban Quản lý Lăng và đối tác Liên bang Nga đã ký kết thỏa thuận Hợp tác về chuyển giao công nghệ sản xuất bộ quần áo đặc biệt (Dự án VN01). Đây là dự án nhằm xây dựng một cơ sở để sản xuất vải cao su của Việt Nam và bộ quần áo đặc biệt theo công nghệ của Liên bang Nga và được thực hiện tại Việt Nam.

Tháng 7/2018, đơn vị đã cùng với các đối tác nghiệm thu, đánh giá và kết luận Dự án VN01 hoàn thành xuất sắc, đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật của nhiệm vụ đặc biệt. Dự án đã được bàn giao cho Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng quản lý, vận hành sản xuất phục vụ cho nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Bác.

Dự án VN01 hoàn thành và đưa vào sử dụng là bước phát triển vượt bậc về công nghệ. Đây là điểm mốc quan trọng đánh dấu kết quả to lớn của quá trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học, khẳng định từ nay Việt Nam có đủ khả năng làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án VN 01, năm 2018, BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

