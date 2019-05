Làm lộ bí mật về drone, cựu nhân viên tình báo Mỹ bị bắt

Người phát ngôn của Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng, Daniel Everette Hale, 31 tuổi, quê ở bang Tennessee, đã bị bắt và bị truy tố về tội làm lộ bí mật quân sự.

Theo tài liệu tòa án, Hale đã đưa cho một phóng viên hơn tá tài liệu mật. Phóng viên này sau đó cho đăng một phần tài liệu mật lên một trang tin.

Các quan chức Mỹ đã xác định được người phóng viên nhận tài liệu mật là Jeremy Scahill và trang tin là The Intercept. Scahill là 1 trong 3 biên tập viên sáng lập của trang tin này.

Máy bay không người lái hiệu Reaper của Mỹ trong một sứ mệnh chiến đấu tại Afghanistan. Ảnh: AP.

Theo cáo trạng, Hale lần đầu gặp người phóng viên ngày 29/4/2013 tại một sự kiện về sách ở Washington. Sau đó, trong vòng vài tháng, hai người trò chuyện với nhau hoặc theo kiểu trực tiếp mặt đối mặt hoặc thông qua một ứng dụng nhắn tin mã hóa.

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) nói rằng, khi làm việc với tư cách nhà thầu tại Cục Tình báo không gian địa lý quốc gia, Hale đã in ra 11 tài liệu mật hoặc tuyệt mật miêu tả các chiến dịch chống khủng bố của Mỹ ở nước ngoài dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Tài liệu tòa án viết rằng, một tài liệu bị lộ miêu tả một chiến dịch quân sự nhằm vào al-Qaeda và một tài liệu khác chứa thông tin mà giới tình báo Mỹ thu thập được về các mục tiêu cụ thể.

Các công tố viên nói rằng, gần hai tá tài liệu mà Hale in ra không liên quan gì tới công việc của ông này - nhà thầu tại Cục Tình báo không gian địa lý quốc gia. Hale đã đưa cho phóng viên (ông Scahill công tác tại trang tin The Intercept) ít nhất 17 tài liệu.

Scahill từng xuất bản cuốn sách “Dirty Wars: The World Is a Battlefield” (Chiến tranh bẩn thỉu: Thế giới là chiến trường” và viết về máy bay không người lái cho The Intercept. Ông cũng làm một bộ phim tài liệu có tên “Dirty Wars” (Các cuộc chiến tranh bẩn thỉu).

Thái An