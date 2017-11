Lầu Năm Góc bác đề xuất của Nga về hành động chung ở Syria

Phát ngôn viên của Operation Inherent Resolve (tạm dịch: Chiến dịch Nhổ tận gốc), của liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu, hôm thứ Tư (14/11) đã bình luận về đề nghị tiến hành các hành động chung nhằm tiêu diệt IS ở bờ phía đông sông Euphrates, tỉnh Deir ez-Zor, Syria.

“Liên minh không tiến hành các cuộc không kích ở Iraq hay Syria theo yêu cầu từ chính quyền Syria hay Liên bang Nga. Nếu chúng tôi nhận được báo cáo hoặc thông tin từ một bên thứ ba rằng khủng bố IS xuất hiện trong phạm vi hoạt động của chúng tôi, chúng tôi có thể tiến hành điều tra riêng để xác nhận tính xác thực của tin tức. Quá trình nhắm mục tiêu của chúng tôi độc lập với tin tình báo từ bên thứ ba”, Sputnik dẫn lời phát ngôn viên.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, chỉ huy lực lượng Nga ở Syria đã đề nghị hợp tác với liên minh do Mỹ dẫn đầu để tiêu diệt các đoàn xe bỏ trốn của IS ở bờ phía đông Euphrates.

Theo Sputnik, liên minh do Mỹ dẫn đầu, khoảng 70 quốc gia, đang tiến hành các cuộc không kích, tấn công từ đất liền vào các mục tiêu IS tại Syria và Iraq. Trong khi, các hoạt động của liên quân ở Iraq được sự phối hợp của quân đội Baghdad, thì các hoạt động ở Syria lại không được Damascus hay Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: Reuters

Thời gian qua, tính hợp pháp về sự hiện diện của Mỹ ở Syria đang trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Hôm thứ Hai (13/11), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố, Washington sẽ không rút quân khỏi Syria, cho dù đánh bại hoàn toàn IS. Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh, sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Syria hoàn toàn hợp pháp, đáp ứng nhiệm vụ do Liên Hợp Quốc giao phó.

Phát ngôn trên lập tức bị Moscow và Damascus phản bác, cho rằng Liên Hợp Quốc không có quyền hạn để cho phép điều đó.

“Liên Hợp Quốc không thể làm được những điều như vậy. Syria là một quốc gia độc lập, có chủ quyền đầy đủ. Chỉ có chính phủ Syria mới có thể mời lực lượng vũ trang của nước thứ 3 vào lãnh thổ của họ”, Rossiyskaya Gazeta dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov.

Ông nói thêm, cuộc chiến chống khủng bố không phải là lý do cho bất kỳ quốc gia hoặc liên minh nào tự do thành lập sự hiện diện trên lãnh thổ Syria.

Chính quyền Damascus một lần nữa cáo buộc, quân đội Mỹ hoạt động trên lãnh thổ Syria mà không có sự đồng ý của họ và đó là vi phạm pháp luật quốc tế.

“Sự hiện diện của quân đội Mỹ, hay bất kỳ sự hiện diện quân sự nước ngoài nào ở Syria mà không có sự đồng ý của chính phủ Syria, tạo thành một hành động gây hấn và một sự tấn công vào chủ quyền của nước Cộng hòa Ả Rập Syria, cũng như vi phạm thô bạo quy định của Hiến chương và các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc”, hãng tin nhà nước SANA trích dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Syria.

Tú Oanh

Theo Sputnik, RT