Lý do New Zealand mua máy bay do thám P-8A Poseidon của Mỹ

Theo Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Ron Mark, bốn máy bay do thám P-8B Poseidon sẽ thay thế phi đội P-3K2 Orion cũng do tập đoàn Lockheed của Mỹ sản xuất. Các máy bay này đã hoạt động trong lực lượng Không quân Hoàng gia New Zealand gần 60 năm.

New Zealand đặt mua các máy bay do thám mới theo chương trình bán hàng quân sự nước ngoài của Mỹ, có tổng trị giá 1,6 tỷ USD, bao gồm cả chi phí đào tạo. Các máy bay này sẽ chính thức đi vào hoạt động từ năm 2023.

P-8A Poseidon, máy bay trinh do thám hàng đầu của Mỹ, được trang bị tên lửa chống hạm, có khả năng trinh sát các khu vực gần biển cũng như tham gia hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

P-8A Poseidon có chiều dài 39,47 m, sải cánh 35,7 m, cao 12,83 m, trọng lượng rỗng 62,7 tấn, trọng lượng tối đa cất cánh 85,3 tấn. Máy bay có tốc độ hành trình hơn 900 km/h, trần hoạt động 12,5 km, bán kính chiến đấu 3.700 km.

Boeing P-8A Poseidon có thể chở theo ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Raytheon Mk 54, tên lửa, bom rơi tự do, mìn, bom chìm hoặc phao âm trong khoang chứa vũ khí ở phía dưới phần thân trước.

Các tên lửa không đối đất như tên lửa chống hạm Harpoon, tên lửa tấn công mặt đất SLAM hoặc AGM-65 Maverick, và tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinders hoặc AIM-120 AMRAAM sẽ được gắn ở những điểm cứng dưới cánh máy bay.

Úc cũng vừa chuyển sang mua máy bay Poseidon P-8A cũng như MQ-4 Triton từ xa, máy bay thí điểm từ chính phủ Mỹ.

Đinh Thanh Huyền

Theo Sputnik