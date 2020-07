Những lỗ hổng địa - chính trị ngày càng trầm trọng của Trung Quốc

Trung Quốc hôm qua cáo buộc Anh can thiệp vào công việc nội bộ của mình và nói sẽ chống trả sau khi Anh tuyên bố đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong do Trung Quốc áp dụng luật an ninh quốc gia đối với đặc khu hành chính này.