Nín thở với các màn trình diễn võ thuật đỉnh cao, ý chí phi thường

10 đội tuyển vào thi chung kết, là những đội đã đạt giải Nhất và Nhì toàn đoàn 5 bảng thi ở khu vực phía Nam vừa qua, gồm Công an các tỉnh Đắk Lắk, Cà Mau, Quảng Nam, Khánh Hòa, Kiên Giang, Bình Dương, Tiền Giang, Công an TP Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng CSND II và Trường Trung cấp CSND V.

Ngoài đội tuyển tham gia dự thi, Công an Đắk Lắk- Đơn vị được Bộ Công an giao đăng cai tổ chức Vòng chung kết, còn có các khối duyệt đội ngũ, gồm: Tổ Công an kỳ, Khối nữ Cảnh sát giao thông, Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm, Khối nam Cảnh sát nhân dân, Khối nam An ninh nhân dân….

Ngay sau Lễ khai mạc, đông đảo đại biểu, nhân dân đã được thưởng thức những màn biểu diễn võ thuật CAND, khí công, tác chiến vũ trang giải cứu con tin, thực hiện các kỹ thuật vận động, vượt chướng ngại vật, tổ chức hoạt động chiến đấu vũ trang, tấn công đánh chiếm mục tiêu, tiêu diệt mục tiêu trên địa hình rừng núi. Đặc biệt là những màn biểu diễn khí công của Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm - Bộ Công an đã thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí cao độ và nỗ lực khổ luyện phi thường.

Hội thi là dịp để Công an các tỉnh thành giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác huấn luyện điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND, góp phần nâng cao ý thức rèn luyện tư thế, lễ tiết, tác phong, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và lan tỏa khí thế rèn cán luyện quân trong toàn lực lượng; hướng đến mục tiêu xây dựng tính quân phong, quân kỷ, sự chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao..

​HTN- Vũ Long- Trường Minh