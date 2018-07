Phụ nữ Quân đội tri ân tại Nghệ An

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An, đoàn đã trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngại ở xã Khánh Thành, huyện Yên Thành; tặng quà nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Thị Thu Hiền ở phường Lê Mao, thành phố Vinh - nguyên là Đại đội trưởng Đại đội Thanh niên xung phong 202 từng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại; tặng 8 suất quà cho 8 hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh là con em gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.



Theo đại tá Vương Kim Hải, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, thời gian qua, Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban phụ nữ Quân khu 4 và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An, có nhiều sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động hội. Nổi bật nhất là xung kích thực hiện tốt các phong trào, mô hình “Phụ nữ Quân đội tích cực lao động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Tết ấm miền tây Xứ Nghệ”; Câu lạc bộ “Người lính quê Bác hát dân ca”; “Bữa cơm dinh dưỡng cho trẻ em mồ côi, khuyết tật”, “Bát nước thao trường”.

Đặc biệt là thực hiện tốt mô hình kết nghĩa “Đoàn kết Lương - Giáo” giữa Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh với các chi hội phụ nữ vùng giáo. Đến nay, đã có 5 chi hội phụ nữ thuộc Bộ CHQS tỉnh tổ chức kết nghĩa với các chi hội phụ nữ vùng giáo trên địa bàn huyện Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Nam Đàn và thành phố Vinh...

Trước đó, đoàn công tác Ban phụ nữ Quân đội đã dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn; tưởng niệm 13 liệt sỹ thuộc “Tiểu đội thép”, Đại đội 317 Thanh niên xung phong; dâng hương tri ân 1.240 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong, công nhân ngành giao thông đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên tuyến đường huyết mạch 15A và trọng điểm Truông Bồn.















































Phong Quang - Nguyễn Minh