Quân đội Anh đề phòng bạo lực từ người phản đối Brexit

Các sĩ quan trong Chiến dịch Ngăn chặn (Operator Temperer) được tập hợp thành lực lượng để đối phó với những cuộc tấn công khủng bố, tại thời điểm mà họ phải chuẩn bị chiến lược để duy trì trật tự trị an và sẵn sàng hỗ trợ công tác cấp cứu y tế cho các bệnh viện. Dự kiến có khoảng 10.000 binh sĩ sẽ hiện diện trên các đường phố nước Anh theo kế hoạch.

"Lực lượng vũ trang đã sẵn sàng để giúp nước Anh trong bối cảnh hiện tại", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Tobias Ellwood phát biểu trên truyền hình. "Chúng tôi vẫn đang trao đổi những kế hoạch mật, cùng những cuộc thảo luận về những gì Quân đội chúng tôi có thể làm để giúp ổn định tình hình".

Trong tuần lễ mà chính Thủ tướng Anh Theresa May mô tả là "tuần lễ quyết định" đối với tương lai của nước Anh, bà May cũng sẽ phải đối mặt với nhiều chỉ trích, song bà vẫn kiên định chủ trương không đàm phán lại về vấn đề Brexit. Bà May cũng cho biết mình sẽ không từ chức như một số bộ trưởng, để khẳng định rõ quan điểm của Chính phủ Anh về vấn đề trọng đại này.