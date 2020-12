Quân đội diễn tập phòng thủ dân sự liên tỉnh ứng phó sự cố môi trường

Quảng cáo

Tình huống giả định trong diễn tập là Tổng công ty hóa chất Hồng Hà được bố trí trong Khu công nghiệp Hòa Phú thuộc tỉnh Phú Lâm có tổng diện tích khoảng 450 ha trải dài theo dọc dòng sông Hải Hà. Trong Khu công nghiệp Hòa Phú có khu nghiên cứu, khu thực nghiệm sản xuất, các kho chứa nhiên liệu, hóa chất, kho thành phẩm, các khu tiếp nhận, bốc xếp và vận chuyển hàng hóa.

Các kho chứa nhiên liệu, hóa chất bao gồm: kho Amoni nitrat dùng để sản xuất phân bón với trữ lượng khoảng 100 tấn; kho thủy ngân và các sản phẩm chứa thủy ngân; kho chứa khoảng 600 phuy dung môi sơn và dầu mỡ phụ; phân kho nhiên liệu gồm 3 bồn chứa dầu với dung tích mỗi bồn từ 5-7 nghìn m3; ngoài ra còn có kho chứa một số nguồn phóng xạ dùng để kiểm tra, đo đạc, hiệu chuẩn thiết bị.

Tẩy độc cho những người tham gia khắc phục sự cố trong diễn tập

Trong lúc quân và dân tỉnh Phú Lâm đang tập trung khắc phục hậu quả do cơn bão Damrey gây ra thì xuất hiện một tiếng nổ lớn tại kho chứa Amoni nitrat thuộc cụm kho chứa thành phẩm của Tổng công ty hóa chất Hồng Hà trong Khu công nghiệp Hòa Phú. Vụ nổ đã làm sập hoàn toàn kho chứa Amoni nitrat và tạo nên một đám cháy lớn; đám cháy lây sang phân kho thủy ngân và các sản phẩm chứa thủy ngân, có nguy cơ cháy lan sang các kho khác trong đó có kho chứa các nguồn phóng xạ.

Tác động của sóng xung kích do vụ nổ gây ra khiến đổ một phần tường kho chứa dung môi sơn và dầu mỡ phụ cách đó hơn 200 mét khiến nhiều thùng phuy chứa dung môi sơn và dầu mỡ phụ bị đổ, vỡ khiến dung môi sơn và dầu mỡ phụ chảy tràn ra sàn nhà kho. Cùng với đó, hàng nghìn công nhân và người dân sống xung quanh khu công nghiệp bị tức ngực, khó thở do hít phải khí độc từ vụ cháy sinh ra…

Tiếp đó, một cột điện bị đổ do sóng xung kích của vụ nổ đã làm vỡ đường ống dẫn dầu của bồn chứa 5.000m3, dầu đã tràn ra địa hình, một phần chảy xuống sông Hải Hà, nguy cơ cháy rất cao, vượt quá khả năng ứng phó của Khu công nghiệp Hòa Phú và Tổng công ty hóa chất Hồng Hà…

Một tình huống trong diễn tập

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan triển khai một Sở Chỉ huy phía trước và chỉ đạo Hệ thống quan trắc môi trường hóa chất độc, xạ tăng cường quan trắc, giám sát môi trường; giao trách nhiệm điều tra nguyên nhân vụ nổ và ứng phó sự cố hóa chất, tràn dầu và môi trường tại Khu công nghiệp Hòa Phú cho các bộ, ngành theo chức năng; tỉnh Phú Lâm và tỉnh V khởi động kế hoạch ứng phó thảm họa môi trường liên tỉnh, trước mắt sơ tán, hỗ trợ y tế bảo đảm an toàn cho công nhân và nhân dân gần khu vực xảy ra sự cố.

Sau 8 ngày ứng phó sự cố môi trường quy mô liên tỉnh xảy ra tại Khu công nghiệp Hòa Phú cơ bản đã được khống chế, không còn nguy cơ lan tỏa gây ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước trên diện rộng. Hoạt động của người dân đã trở lại bình thường. Sau khi tiến hành công tác tiêu độc và lấy mẫu phân tích mẫu đất, mẫu nước và trầm tích.

Bộ Tư lệnh Hóa học báo cáo với Sở chỉ huy phía trước của Bộ, tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Chính phủ chỉ đạo chính quyền địa phương, khu công nghiệp Hòa Phú tỉnh Phú Lâm cùng với các cơ quan chức năng phối hợp với Cục Cứu hộ - Cứu nạn và Binh chủng Hóa học lên kế hoạch phục hồi môi trường sau thảm họa hóa chất độc và tràn dầu; tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức bảo đảm an ninh lương thực, thuốc men chăm sóc y tế đối với người dân, nhanh chóng ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Một số hình ảnh trong cuộc diễn tập:

Lãnh đạo Binh chủng Hóa học giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia diễn tập
Lực lượng Quân y cấp cứu người bị nạn
Khắc phục sự cố tràn dầu

Nguyễn Minh