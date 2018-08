Quân đội sẵn sàng ứng trực cứu hộ, cứu nạn bão Bebinca

Ngày 16/8, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, theo điện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, các đơn vị đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động ứng phó với ảnh hưởng của bão; phối hợp với chính quyền địa phương, kiểm tra những khu vực đê, kè, hồ đập xung yếu, các khu vực có nguy cơ ngập lụt chia cắt, sạt lở đất... Sẵn sàng giúp địa phương di dời nhân dân đến nơi an toàn để tránh trú bão và hoàn lưu sau bão.

Tổng số đã có hơn 528 nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng 2.728 phương tiện các loại gồm tàu, xuồng, ô tô, xe đặc chủng được huy động. Trao đổi với PV Tiền Phong, đại tá Nguyễn Việt Hùng, Chính ủy Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết: Tại 2 sân bay Vinh (Nghệ An) và Thọ Xuân (Thanh Hoá), công tác đảm bảo cho máy bay và phương tiện khí tài không bị hư hỏng và gia cố doanh trại được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc. Nếu có diễn biến xấu, bộ đội sẽ được chuyển sang các địa điểm kiên cố để đảm bảo an toàn. Ngoài 2 sân bay trên, các sân bay ở khu vực phía bắc nằm trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão cũng được lệnh chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo an toàn về nhà cửa và các trang thiết bị, đặc biệt là máy bay, kho vũ khí, kho xăng dầu...

“Chúng tôi duy trì một bộ phận ứng trực để sẵn sàng giúp địa phương phòng chống bão. Khi có tình huống cứu hộ cứu nạn thì trực thăng ứng trực sẵn sàng đợi lệnh cất cánh thực hiện nhiệm vụ trên giao”, đại tá Hùng nói.

Nguyễn Minh