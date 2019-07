Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tri ân tại Điện Biên

Quảng cáo

Do Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 2, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức, chương trình tri ân tại tỉnh Điện Biên dịp 27/7 năm nay gồm chuỗi các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa trị giá hàng trăm triệu đồng như hỗ trợ xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng”, trao tặng 125 phần quà ý nghĩa cho các đối tượng chính sách, người có công, các cháu học sinh nghèo vượt khó, học giỏi…

Phát biểu tại lễ trao tặng quà, Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết: Với trách nhiệm chính trị và tình cảm sâu sắc, thời gian qua, Quân đội đã có nhiều hoạt động thiết thực tri ân và bày tỏ biết ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Trung tướng Trần Quang Phương trao tặng quà cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh... ở tỉnh Điện Biên

Nhân dịp này, Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng cùng các đơn vị trong toàn quân đã và đang tổ chức thăm , tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng chục nghìn thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng…; trao tặng các trang thiết bị cho các trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh; xây tặng gần 1000 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà 100 đồng; giúp các gia đình chính sách và thân nhân xóa đói, giảm nghèo tại các vùng căn cứ cách mạng; tu sửa, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ, “Thắp nến tri ân” đồng loạt các nghĩa trang, đài tưởng niệm trên địa bàn đơn vị đóng quân vào dịp 27/7, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng.



"Những hoạt động đó đã tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống cho thế hệ trẻ; góp phần cùng toàn xã hội thực hiện có hiệu quả công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, làm xoa dịu nỗi đau chiến tranh, với tổng số tiền mỗi năm trị giá hàng trăm tỉ đồng", Trung tướng Trần Quang Phương nói.

Trong khuôn khổ chương trình tri ân ở Điện Biên, tối nay, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1 - nơi an nghỉ của 644 anh hùng liệt sỹ, sẽ diễn ra lễ thắp nến tri ân và chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân “Khải hoàn ca - Âm vang Điện Biên”.

Tới thăm gia đình bệnh binh Nguyễn Thế Hưởng ở bản Na Lanh, phường Thanh Trường, TP Điện Biên (ông Hưởng năm nay 65 tuổi, từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Bắc Lào), Trung tướng Trần Quang Phương xúc động chia sẻ về bài thơ mới được ông sáng tác ngay trong ngày 26/7 mang tên gọi Ray rứt. Bài thơ có đoạn: Thắp nén tâm nhang Đồi A1 chiều nay/Nghe Mường Thanh với bao điều ray rứt/Dòng Nậm Rốm vẫn thì thầm thổn thức/Lẩn quất ngàn cây còn đó các anh nằm... Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội trao tặng quà cho các gia đình chính sách, chiều 26/7 Ảnh: PV

NGUYỄN MINH - ĐỨC VĂN