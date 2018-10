Sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ

Tham gia hội nghị có Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm chính trị, Phó Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4, đại biểu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị.



Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tỉnh Nghệ An vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương lớn chi viện sức người, sức của cho các chiến trường trong nước và ngoài nước. Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Nghệ An có 45.016 Liệt sỹ.



Cụ thể, trong thời kỳ chống Pháp có 7.543 Liệt sỹ; thời kỳ chống Mỹ có 29.285 Liệt sỹ; trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có 8.188 Liệt sỹ. Đến nay, tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, quy tập về trên địa bàn tỉnh được 22.473 mộ Liệt sỹ; còn 22.543 Liệt sỹ chưa được tìn thấy.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ giai đoạn 2016-2018

Trong giai đoạn 2016-2018, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương và Quân khu 4; tham mưu tổ chức hội đàm ký kết và phối hợp chặt chẽ với Ban công tác đặc biệt các tỉnh Viêng Chăn, Xiêng Khoảng, Xay Xổm Bun (Lào) trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.



Ba năm qua, Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Nghi Lộc được 267 hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên nước bạn Lào. Cụ thể năm 2016 quy tập được 65 hài cốt; năm 2017 quy tập được 104 hài cốt; năm 2018 quy tập được 98 hài cốt. Trong đó, có 6 hài cốt biết được họ tên và quê quán, đơn vị; 10 hài cốt liệt sỹ có họ tên nhưng chưa biết quê quán, đơn vị.

Cán bộ, nhân viên Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đang thực hiện nhiệm vụ cất bốc hài cốt Liệt sỹ tại nước bạn Lào

Ở địa bàn trong tỉnh, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đã đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền vận động nhân dân cung cấp thông tin về phần mộ liệt sỹ trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2016-2018, đã tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sỹ ở địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Nghi Lộc và thị xã Hoàng Mai.



Dịp này, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đã đề nghị Bộ tư lệnh Quân khu 4 tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể (Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh và Phòng người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ giai đoạn 2016-2018.

Phong Quang - Nguyễn Minh