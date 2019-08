Tặng 2.500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân

Quảng cáo

Sáng nay (20/8), tại cảng cá phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phối hợp với Đoàn thanh niên Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Nghệ An và một số đơn vị tổ chức lễ trao tặng cờ Tổ quốc, tặng quà, tủ thuốc và khám chữa bệnh miễn phí cho ngư dân trên địa bàn thị xã Hoàng Mai.



Tại đây, Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị phối hợp đã tặng 2.500 lá cờ Tổ quốc, 100 áo phông in cờ đỏ sao vàng cho các ngư dân đang làm nghề đánh bắt thủy hải sản tại thị xã Hoàng Mai; tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000đ) cho các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn…

Bác sĩ Thái Thị Xuân, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Nghệ An tặng tủ thuốc inox cho ngư dân

Dịp này, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Nghệ An đã tặng 30 tủ thuốc cho ngư dân. Tủ thuốc làm bằng inox, có thể gắn cố định trên tàu thuyền, dùng để đựng các loại thuốc chữa bệnh, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho ngư dân trong quá trình đánh bắt thủy hải sản dài ngày trên biển. Đồng thời, cán bộ, y bác sĩ đã tiến hành khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con ngư dân.

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển được Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thực hiện từ năm 2016. Đến nay, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với hơn 30 tổ chức Đoàn các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, phổ thông, các cơ quan, bệnh viện, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức trao tặng hơn 25.000 lá cờ Tổ quốc, tặng hàng trăm suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ ngư dân trên địa bàn các thị xã, huyện ven biển của tỉnh Nghệ An vững tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Y bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Nghệ An và Quân y Bộ CHQS tỉnh khám bệnh cho bà con ngư dân

Phong Quang - Nguyễn Minh