Tập huấn khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tham dự có Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, trao đổi về hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đối với cấp ủy, chính quyền địa phương; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các đơn vị quân đội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa một số nội dung trọng tâm trong nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nghị định của Chính phủ về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị

Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, các bộ, ngành cần chủ động phối hợp tốt hơn với Bộ Quốc phòng và các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh trong từng khu vực phòng thủ. Các dự án phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm mỗi bước phát triển của kinh tế, văn hóa - xã hội là một bước tăng cường cho tiềm lực về quốc phòng, an ninh có hiệu quả cao.

Nguyễn Minh