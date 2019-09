Tàu Hải quân Việt Nam hoàn thành tốt các khoa mục Diễn tập AUMX

Quảng cáo

Diễn tập AUMX có chủ đề “Tăng cường khả năng chia sẻ thông tin và phối hợp hiệp đồng trong lĩnh vực hàng hải”. Về nội dung “Tăng cường khả năng chia sẻ thông tin”, các bên tham gia diễn tập sử dụng các phương tiện, công cụ hiện có để chia sẻ thông tin về tình hình trên biển, đặc biệt là tình hình thực thi pháp luật trên biển. Về nội dung “phối hợp hiệp đồng trong lĩnh vực hàng hải” nhằm tăng cường an ninh, an toàn hàng hải, thúc đẩy tự do hàng hải, hàng không và giao thông phù hợp với nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế được thế giới công nhận rộng rãi.

Ngoài lễ khai mạc diễn tập AUMX diễn ra ngày 2-9 tại căn cứ Sattahip (Thái Lan) với sự tham dự của Tư lệnh Hải quân Thái Lan cùng Tư lệnh hải quân các nước ASEAN và Hoa Kỳ, hoạt động chính của AUMX là diễn tập thực binh trên biển từ ngày 3 đến 5-9. Tham gia diễn tập có 7 tàu các nước, trong đó có 1 tàu của Hải quân Hoa Kỳ, 6 tàu của các nước ASEAN, 2 máy bay tuần tra biển, 2 máy bay trực thăng, 7 tàu tuần tra…

Các tàu tham gia diễn tập được chia làm 3 nhóm chiến thuật. Tàu 18 của Hải quân Việt Nam nằm trong Nhóm chiến thuật số 3 cùng với tàu 08 của Hải quân Brunei và tàu 16 của Hải quân Philippines.

Dưới sự chỉ huy của tàu 16, tàu 18 đã tham gia nội dung Mã hóa-giải mã bản điện (PUBEX), trao đổi thông tin liên lạc bằng ánh đèn (FLASHEX), vận động đội hình chiến thuật vào ban đêm, chụp ảnh đội hình từ trên không (PHOTOEX)...

Trong quá trình diễn tập, tàu 18 cũng như kíp sĩ quan tham mưu trên tàu đã thực hiện tốt tất cả các nội dung khoa mục, vận động theo đội hình, đúng cự ly giãn cách…được phía bạn đánh giá cao. Sau khi kết thúc nội dung khoa mục PHOTOEX, tàu Hải quân Thái Lan số hiệu 551 thông báo, các tàu trong đội hình, trong đó có tàu của Hải quân Việt Nam, đã làm rất tốt khoa mục này.

Kết quả này là sự động viên lớn đối với các sĩ quan, thủy thủ trên tàu 18 khi lần đầu tiên tàu tham gia một sự kiện diễn tập hải quân đa phương. Đây cũng là nền tảng, cơ sở để tàu tiếp tục phát huy khả năng, tham gia tích cực vào các sự kiện diễn tập hải quân đa phương trong thời gian tới, nhất là trong năm 2020 khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN.

Các sĩ quan trong tổ tham mưu tàu 18 họp triển khai kế hoạch diễn tập. Các sĩ quan làm nhiệm vụ trên đài chỉ huy tàu 18, thực hiện diễn tập AUMX. Thiếu tá Hoàng Duy Tân, thuyền trưởng tàu 18, tham gia chỉ huy diễn tập. Các tàu ASEAN và Hoa Kỳ vận động đội hình theo một hàng dọc, tàu 18 của Hải quân Việt Nam đi cuối đội hình.. Các nhóm chiến thuật chuyển từ đội hình một hàng dọc sang đội hình kim cương. .. Tàu 18 làm nhiệm vụ cảnh giới cho tàu hải quân Philippines và Brunei lên tàu hàng kiểm tra nghi vấn. Tốp sĩ quan hải quân Brunei đi xuồng chuẩn bị lên tàu hàng kiểm tra nghi vấn. Cờ Việt Nam tung bay trên tàu 18.

Theo Quân Đội Nhân Dân