Tàu ngầm tấn công hạt nhân mới của Nga giống 'sinh vật biển kỳ lạ'

Tàu ngầm mới lớp Laika, được đặt theo tên một giống chó tuyết Siberia, là thiết kế tàu ngầm tấn công hạt nhân đầu tiên của Moscow trong gần 50 năm. Nhưng theo Popular Mechanics, chưa rõ sẽ mất bao lâu để việc phát triển tàu ngầm này hoàn tất hay bao nhiêu chiếc Hải quân Nga cuối cùng sẽ nhận được.

Liên bang Nga duy trì một trong những đội tàu ngầm lớn nhất thế giới, bao gồm tàu ngầm tấn công hạt nhân và tàu ngầm thông thường, tàu ngầm được trang bị tên lửa hành trình và tàu ngầm tên lửa đạn đạo được trang bị vũ khí hạt nhân tầm xa. Trong số 16 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân đang hoạt động, hầu hết tất cả đều được Liên Xô chế tạo trước khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Binh chủng tàu ngầm của Hải quân Nga, giống như hầu hết các cánh quân khác trong quân đội Nga, đã phải chịu đựng hàng thập kỷ trì trệ sau khi Liên Xô kết thúc. Chỉ gần đây, lực lượng tàu ngầm mới có được tàu mới, bao gồm cả tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Borei và tàu ngầm lớp Yasen. Giống như Liên Xô, Nga coi tàu ngầm có vai trò quan trọng trong cuộc cạnh tranh với phương Tây, vì chúng có thể đe dọa tàu sân bay Mỹ và đe dọa hoạt động vận tải đường biển của kẻ thù.

Lớp Laika là tàu ngầm mới thứ ba sau Chiến tranh Lạnh dự kiến được đưa vào sản xuất và sẽ thay thế các lớp tàu ngầm Akula và Victor . Theo tác giả chuyên nghiên cứu tàu ngầm H.I Sutton, chủ trang web Covert Shores và cây bút của Naval News, lớp Laika sẽ kết hợp nhiều tính năng thiết kế mới, cho phép hạm đội tàu ngầm tấn công của Nga bắt kịp các tiêu chuẩn phương Tây.

Lớp Laika đang được phát triển bởi Cục thiết kế Malachite ở thành phố St. Petersburg, Nga. Các tàu ngầm này có lượng choán nước 11.340 tấn, khiến chúng lớn hơn đáng kể so với các tàu ngầm lớp Virginia hiện tại của Hải quân Mỹ, 8.700 tấn.

Sutton nói tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới của Nga có tốc độ tối đa 35 hải lý (hơn 56km/h), có khả năng lặn sâu tới 520m. (Độ sâu tối đa mà tàu lớp Virginia có thể đạt đến được giữ bí mật, nhưng nó được biết đến là ít nhất 243m, và tối đa là có lẽ gần 490m).

Tàu ngầm mới này tương đồng với các tàu ngầm Nga khác khi có vẻ ngoài “hữu cơ” hơn so với nhiều tàu ngầm phương Tây. Trong khi các tàu ngầm Mỹ có "cánh buồm " (phần cao nhất, đặt các thiết bị quan sát) lớn, dễ nhìn và thiết kế hình ống gần giống như bút chì, các tàu ngầm Nga có xu hướng dày hơn, rộng hơn và một cánh buồm thấp hơn, dài hơn. Do đó, tàu ngầm Nga có xu hướng trông giống “các sinh vật biển kỳ lạ” hơn so với các đối tác Mỹ, Anh và Pháp.

Anh Minh