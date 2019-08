Tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Trung Quốc có vấn đề?

Quảng cáo

Chuyến đi biển thử nghiệm mới nhất của con tàu Type 001A với lượng choán nước 65.000 tấn được gián tiếp xác nhận bằng một thông báo “cấm biển” do Cơ quan an toàn hàng hải tỉnh Liêu Ninh, nơi con tàu trú đóng, đưa ra hôm đầu tuần. Các loại tàu bè không được đi vào một khu vực rộng 3.400km2 ở phía bắc Hoàng Hải, vì lý do an toàn.

Đây cũng là khu vực diễn ra hoạt động thử nghiệm tuần trước của tàu Type-001A. Gần cảng Đại Liên, nơi con tàu được đóng, khu vực này được chọn là để thuận tiện cho các hoạt động thử nghiệm cũng như hỗ trợ hậu cần khi khẩn cấp, một nguồn tin quân sự nói với SCMP.

Mực dù lần thử nghiệm trước không được chính thức thông báo, tàu Type 001A được trông thấy quay về cảng Đại Liên hôm Chủ nhật sau khi kết thúc chuyến đi biển thử nghiệm.

Tống Trọng Bình, một nhà bình luận quân sự cho đài Phượng Hoàng ở Hong Kong nói việc liên tiếp đi biển thử nghiệm cho thấy có thể đã có vấn đề kỹ thuật xảy ra với con tàu.

“Thực tế là con tàu sân bay cần phải được thử nghiệm lần nữa chỉ trong vòng hai ngày gợi ý rằng hải quân có lẽ đã tìm ra một số vấn đề kỹ thuật trong chuyến đi tuần trước và việc này cần được xử lý ngay lập tức”, ông nói. “Việc này là rất điển hình, trước khi một tàu sân bay chính thức được biên chế-chúng ta có thể còn thấy các chuyến đi thử nghiệm thường xuyên trong tương lai”.

Những người quan tâm đến quân sự theo sát sự phát triển của tàu Type 001A đã nhìn thấy một tiêm kích J-15 và một máy bay trực thăng trên boong tàu khi nó được kéo đi từ cảng Đại Liên để ra Hoàng Hải hôm thứ Năm tuần trước.

Một nguồn tin quân sự ở Bắc Kinh nói các cuộc thử nghiệm cất và hạ cánh đã được tiến hành trong chuyến đi tuần trước và lưu ý rằng địa điểm thử nghiệm gần cảng cho phép hải quân Trung Quốc giám sát hoạt động thử nghiệm tốt hơn, dễ dàng cung cấp hậu cần trong trường hợp khẩn cấp.

Trung Quốc đóng tàu Type 001A dựa trên thiết kế của tàu Liêu Ninh, một tàu sân bay lớp Kuznetsov có từ thời Liên Xô. Tàu Type 001A được hạ thủy vào tháng 4/2017.

Tháng 5/2018, bộ Quốc phòng Trung Quốc nói tàu Type 001A đã đáp ứng yêu cầu ban đầu về năng lực tác chiến (IOC). Nhưng Lý Kiệt, chuyên gia hải quân ở Bắc Kinh nói dựa theo những thông tin mà ông có, con tàu vẫn chưa đáp ứng đủ IOC.

“Tàu Liêu Ninh đã đi biển xa, tham gia nhiều cuộc tập trận, với các đội hình chiến đấu khác nhau, nhưng tàu Type 001A vẫn cần thêm thời gian để có thể đáp ứng mọi yêu cầu của IOC”, ông Lý nói.

“Chúng (tàu sân bay Trung Quốc) có nhiều khiếm khuyết nghiêm trọng về động cơ và đây là vấn đề lịch sử đối với Trung Quốc, không chỉ tàu mà cả máy bay”, chuyên gia Matthew Funaiole (Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và chiến lược, trụ sở tại Mỹ) nói với Business Insider. Ông nói thêm rằng vấn đề động cơ chính là lý do ngăn cản máy bay tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc trở thành một chiến đấu cơ thế hệ 5 thực thụ.

Cả tàu Liêu Ninh lẫn tàu Type 001A đều dùng động cơ diesel, thậm chí là cả tàu Type 002 đang được đóng cũng vậy. Điều này cho thấy Trung Quốc vẫn chưa vượt qua được thách thức về động cơ.

Anh Minh