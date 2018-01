Tết ấm yêu thương trên biên giới

Sưởi ấm biên cương

Theo đó, đoàn công tác do ông Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà nhân dân 2 xã biên giới Nội Thôn và Tổng Cọt (huyện Hà Quảng), thuộc địa bàn phụ trách của Đồn Biên phòng Tổng Cọt.

Đoàn đã trao 140 suất quà cho hộ nghèo thuộc 2 xã Tổng Cọt và Nội Thôn, bao gồm chăn ấm, bánh kẹo và tiền mặt để đồng bào đón Tết cổ truyền đầm ấm hơn. Đoàn còn dành tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tổng Cọt cây đàn ghi-ta và những suất quà thay lời cảm ơn gửi tới các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ biên giới quê hương.

Theo Chính trị viên Đồn Biên phòng Tổng Cọt Nông Tiến Hùng, địa bàn đồn phụ trách hiện có 924 hộ dân, 4.625 nhân khẩu chính, gồm 2 dân tộc chính là Nùng và Mông, tỷ lệ hộ nghèo 71,28%. Nhiều hộ vừa thoát nghèo, nhưng do thời tiết rét đậm rét hại ảnh hưởng đến đàn gia súc, dẫn đến tái nghèo. Công tác xây dựng nông thôn mới chỉ đạt 5/19 tiêu chí, đời sống của bà con nơi đây rất khó khăn, nhiều gia đình vẫn chưa có nhà kiên cố để ở.

“Những món quà thiết thực được đoàn dành tặng rất ý nghĩa, thiết thực đối với bà con và các chiến sĩ, góp phần vơi đi những khó khăn, vất vả mà những người dân vùng biên giới đang trải qua. Sự quan tâm, chia sẻ đó giúp bà con yên tâm bám đất, bám bản, yên tâm lao động sản xuất, thêm tin tưởng các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước”, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tổng Cọt nói.

Tại trường Phổ thông dân tộc nội trú Hạ Lang (huyện Hạ Lang), đoàn đã dành tặng 100 suất quà gồm tiền mặt, chăn ấm và bánh kẹo cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhằm động viên các em nỗ lực vượt khó, học giỏi.

Được xây dựng từ năm 1997, đến nay, nhà trường tổ chức được 19 khóa học, với 2.585 học sinh tốt nghiệp bậc học. Nhiều học sinh trưởng thành, một số học sinh trở thành những cán bộ tiêu biểu của huyện. Những tình cảm, món quà mà đoàn công tác dành tặng là nguồn động viên lớn đối với nhà trường, các em học sinh, giúp các em phần nào vượt qua được sự khắc nghiệt của giá rét những ngày mùa đông và bớt đi khó khăn trong cuộc sống, học tập.



“Cột mốc sống” bảo vệ chủ quyền

Tiếp tục chương trình, đoàn đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thị Hoa và đồng bào nhân dân 3 xã do đồn quản lý. Đồn Biên phòng Thị Hoa quản lý, bảo vệ đường biên giới dài 26,6 km thuộc địa bàn 3 xã Thị Hoa, Thái Đức, Cô Ngân (huyện Hạ Lang), gồm 2 dân tộc chính là Tày và Nùng, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ đồn luôn thực hiện tốt các mặt công tác; phối hợp với các lực lượng đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng thế trận biên phòng vững mạnh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt 12/19 tiêu chí. Tại đây, hơn 200 suất quà đã được trao tặng cho đồng bào nhân dân 3 xã và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thị Hoa.

Trước khi kết thúc hành trình ý nghĩa này, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Đức Long (huyện Thạch An), đoàn dành 50 suất quà cho hộ nghèo; tặng quà cho các chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Long.

Theo Thượng tá, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đức Long Nguyễn Trung Đoàn, thời gian qua, tình hình trật tự xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn các xã đồn quản lý cơ bản ổn định, nhân dân tin tưởng yên ổn làm ăn. Cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia, vận động nhân dân bảo vệ đường biên mốc giới, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng thường xuyên tổ chức lực lượng xuống địa bàn giúp dân lao động sản xuất. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tham mưu các xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; hoạt động kết nghĩa bản - bản 2 bên biên giới...

Thay mặt đoàn công tác, ông Đoàn Minh Huấn đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đồn Biên phòng Đức Long trong việc trong đấu tranh bảo vệ an ninh biên giới, an toàn xã hội; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, xây dựng thế trận biên phòng vững chắc; đặc biệt là tham gia tích cực trong xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với các xã biên giới đặc biệt khó khăn (xã Đức Long hoàn thành 19/19 tiêu chí). So với các địa bàn mà đoàn đã đến thăm, làm việc, nơi đây có sự chuyển biến, khởi sắc. Mỗi một gia đình, cá nhân là một “cột mốc sống” góp phần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đến dâng hương Bác Hồ tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó; dâng hương Bác Hồ tại Di tích quốc gia "Địa điểm đài quan sát Chiến dịch Biên giới 1950 núi Báo Đông" (xã Đức Long - huyện Thạch An)… Dịp này, tổng cộng đã có 500 suất quà trị giá 660 triệu đồng đã được đoàn trao tặng cho đồng bào các xã biên giới của tỉnh Cao Bằng.

Mạnh Lâm