Thủ tướng Australia mong muốn hợp tác về an ninh biển với Việt Nam

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết: 21 năm qua, hai nước đã thiết lập và thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng bền chặt. Lực lượng quốc phòng Australia mong muốn tiếp túc thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Việt Nam, đặc biệt là hỗ trợ QĐND Việt Nam chuẩn bị triển khai lực lượng tới các phái bộ của Liên Hợp Quốc (LHQ) trong tương lai.

Theo ông Scott Morrison, sự hợp tác thành công và thực chất trong lĩnh vực Gìn giữ hoà bình (GGHB) đã được thể hiện rõ trong Tuyên bố Tầm nhìn chung về Thúc đẩy hợp tác quốc phòng do Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ký kết năm 2018.



“Tuyên bố tầm nhìn chung tạo tiền đề mở rộng và tăng cường quan hệ quốc phòng song phương, theo đó hai nước có thể ứng phó tốt hơn với những thách thức an ninh chung trong khu vực. Chúng tôi cũng mong muốn tăng cường hơn nữa Chương trình Hợp tác quốc phòng trên nhiều lĩnh vực, hợp tác về an ninh biển, chống khủng bố, an toàn bay và quân y”, Thủ tướng Australia nói.

Ông Scott Morrison cũng đề cập tới việc nước này đã bắt đầu hỗ trợ đào tạo tiếng Anh và trao đổi chuyên môn về GGHB cho lực lượng”Mũ nồi xanh” của Việt Nam từ năm 2011…

Minh chứng cho phát biểu này, ông Scott Morrison nói về việc Australia cử vận tải cơ chiến lược chuyên chở 63 cán bộ và trang thiết bị của Việt Nam tới phái bộ GGHB LHQ tại Nam Sudan vào tháng 10/2018. “Chúng tôi sẽ tiếp tục cử máy bay vận tải đến để đưa cán bộ của BVDCC2.1 từ Nam Sudan về Việt Nam và chuyên chở BVDCC2.2 sang phái bộ, dự kiến vào tháng 11 năm nay”.



Thủ tướng Australia nói: “Chúng ta cùng chia sẻ tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương rộng mở, bao trùm và thịnh vượng. Một khu vực của các quốc gia có chủ quyền độc lập, phản đối sự cưỡng ép nhưng cởi mở để can dự trên cơ sở lợi ích chung”.

Cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ của Australia đối với Việt Nam thời gian qua, đặc biệt trong hoạt động GGHB LHQ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình, dù trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, như việc tham gia vào hoạt động GGHB của LHQ là một trong những chính sách đối ngoại, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, qua đó thể hiện hình ảnh quốc gia có uy tín, trách nhiệm, xứng đáng với sự tín nhiệm cao khi Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021.

“Hợp tác trong lĩnh vực GGHB của LHQ sẽ bổ sung thêm một hình ảnh đẹp về mô hình hợp tác hiệu quả giữa hai Đối tác chiến lược vì mục tiêu bảo vệ và xây dựng hòa bình, an ninh trên thế giới”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Trong quá trình chuẩn bị và triển khai lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ, Việt Nam đã nhận được sự động viên, giúp đỡ tích cực từ các nước, trong đó có sự hỗ trợ đi đầu, thiết thực, hiệu quả của Australia, nhờ đó đã triển khai được Bệnh viện dã chiến tại Nam Sudan vào tháng 10/2018. Bệnh viện đã phát huy hiệu quả tốt, được LHQ gửi thư khen.



Thủ tướng cũng đánh giá cao Bộ Quốc phòng và các đơn vị có liên quan trong việc tham gia đưa BVDCC2.1 vào hoạt động có hiệu quả. BVDCC2.2 hiện nay đang đặt mục tiêu xây dựng trở thành lực lượng mẫu mực, đáp ứng các tiêu chí của LHQ như tỷ lệ nữ và đặc biệt sẽ là đơn vị đầu tiên của LHQ ở nước ngoài không có rác thải nhựa.

Hai Thủ tướng cùng quan chức hai nước chụp ảnh chung với các sĩ quan "Mũ nồi xanh" Việt Nam

Nguyễn Minh - Như Ý