Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng

Sáng 29/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Bộ Quốc phòng. Cùng dự có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân uỷ T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư.Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho biết, năm 2018, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, triển khai toàn diện các nhiệm vụ; thực hiện tám nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyến biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.Năm 2019, Bộ Quốc phòng xác định tiếp tục nâng cao khả năng nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững độc lập, chủ quyền lãnh thổ và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Tăng cường quản lý Nhà nước về quốc phòng; triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng. Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc; chú trọng địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo.Tập trung xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân, trọng tâm là triển khai quyết liệt Kết luận 16 của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng bảo đảm tinh, gọn, mạnh. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Chủ động xử lý tốt các sự cố, rủi ro thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Chuẩn bị tốt mọi mặt cho đại hội Đảng nhiệm kỳ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng. Bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đáp ứng các nhiệm vụ; đẩy mạnh xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội.Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích mà Bộ Quốc phòng đã đạt được thời gian qua. Theo đó, Bộ đã hoàn thành toàn diện nhiều nhiệm vụ, có nhiều mặt xuất sắc, nhất là đã đề ra các chiến lược quan trọng, bảo vệ tốt chủ quyền an ninh quốc gia; trong thành quả chung năm 2018 của đất nước có sự đóng góp quan trọng của Bộ Quốc phòng, của toàn quân.