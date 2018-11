Thủy quân lục chiến Mỹ ra mắt máy bay trực thăng không người lái mới

Phát hiện vật thể “lạ” bay phát sáng gây uy hiếp hoạt động an ninh, an toàn hàng không tại khu vực đường băng Cảng hàng không Liên Khương - Đà Lạt (Sân bay Liên Khương), cơ quan công an đã vào cuộc và phát hiện đó là các flycam.