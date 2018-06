Tiết lộ sốc: Nguy cơ tử trận gia tăng trong quân đội Mỹ

Phòng dịch vụ nghiên cứu của Quốc hội Mỹ đã công bố một báo cáo phân tích tháng 6/2018 về tình trạng tử vong của quân nhân Mỹ. Theo báo cáo, trong số 15.851 binh lính Mỹ bị chết từ năm 2006 đến nay, chỉ có 28% là do tham gia các trận chiến đấu thực sự khi thực hiện nhiệm vụ “hành động khẩn cấp ở nước ngoài” (OCO).

72% còn lại, khoảng 11.341 người, do “các tình huống không liên quan đến chiến tranh”. Những tình huống này được Quốc hội Mỹ gọi là “không phải hành động khẩn cấp ở nước ngoài”. Những vụ tử vong do OCO đã giảm đáng kể từ năm 2007, song số tử vong do nguyên nhân ngoài OCO vẫn tiếp tục gia tăng.

Theo báo cáo, một phần ba số tử vong ngoài OCO được coi là “tai nạn”. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là tai nạn bay hoặc tai nạn huấn luyện. Bởi vì 14% những vụ “tai nạn” có liên quan trực tiếp đến “lạm dụng thuốc” và 4% liên quan đến “tự gây thương tích”.

Đối với số binh lính Mỹ chết do OCO, trên thực tế xảy ra ở chiến trường Iraq nhiều hơn ở Afghanistan mặc dù thời gian quân đội Mỹ ở Afghanistan lâu hơn.

Người ta thường vẫn nghĩ là lính Mỹ sẽ hi sinh trong những trận chiến khốc liệt, song rất nhiều người đã chết ngay ở trong doanh trại.

Đỗ Trọng Phương

Tân hoa xã