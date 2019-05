Tổng cục Chính trị QĐND tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng tại Nghệ An

Chiều ngày 8/5, Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Phi (96 tuổi), có con trai duy nhất Đậu Văn Xoan, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ ở xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Trung tướng Lê Hiền Vân cùng đoàn công tác trao quà cho Mẹ VNAH Phạm Thị Phi.



Đoàn cũng đã đến thăm và tặng 70 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các cựu chiến binh Bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Đô Lương. Tặng sân chơi thiếu nhi trị giá 60 triệu đồng cho xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương.

BTC trao quà cho các cựu chiến binh, cựu TNXP tại huyện Đô Lương.

Phát biểu trong buổi trao quà, Trung tướng Lê Hiền Vân – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chia sẻ: “Tuy giá trị vật chất các phần quà không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, thể hiện sự tri ân của tuổi trẻ Quân đội và các cơ quan, đơn vị đồng hành cùng Chương trình, góp phần nêu cao truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”,“Đền ơn đáp nghĩa”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc”.

Đoàn cũng trao quà cho các cựu chiến binh, cựu TNXP... tại huyện Đô Lương.

Ngày 9/5, BTC sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động như tu sửa Di tích Km số 0 đường Hồ Chí Minh; thắp hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An và các nghĩa trang liệt sỹ nơi có đường Hồ Chí Minh đi qua và Chương trình giao lưu Nghệ thuật, với chủ đề “Huyền thoại một con đường”, vào 20h cùng ngày, tại Di tích Km số 0 đường Hồ Chí Minh do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4, Binh đoàn 12; Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội; Tỉnh đoàn Nghệ An và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức.

Cảnh Huệ