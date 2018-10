Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sẽ rút khỏi Hiệp ước INF với Nga

Theo hãng tin AP, Tổng thống Donald Trump tuyên bố nước Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận INF với lý do "Nga cáo buộc Mỹ vi phạm Hiệp ước".

Trước đó, tờ The New York Times cũng đưa tin Mỹ đang dự kiến rút khỏi Hiệp ước INF và cố vấn của Tổng thống Mỹ về an ninh quốc gia John Bolton sẽ có trách nhiệm thông báo cho Nga về vấn đề này trong chuyến thăm của ông tới Moscow .

Trong khi đó, chia sẻ trên Twitter cá nhân, ông Bolton cho biết cuộc đàm phán với Nga sẽ là sự tiếp nối của những cuộc tranh luận đã khởi đầu trong hội nghị thượng đỉnh giữa hai nước ở Helsinki.

Hiệp ước INF được Liên Xô trước đây và Mỹ ký năm 1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/1988.

Nội dung chính của văn kiện này cấm các bên tham gia xử lý, sản xuất hoặc tiến hành phóng thử các loại tên lửa hạt nhân có tầm bắn từ 500-5.500 km phóng từ mặt đất.

Tùng Dương

Theo Sputnik News