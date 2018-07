Tổng thống Trump 'soi' máy bay chiến đấu F-35 tại Nhà Trắng

Tại buổi triển lãm hàng hóa do các công ty trên toàn nước Mỹ sản xuất tổ chức tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đích thân tham quan những sản phẩm "Made in US" nổi tiếng như tàu cao tốc, máy bay chiến đấu F-35...