Trang bị vũ khí chiến đấu hiện đại cho Bộ đội Biên phòng

Thành lập ngày 03 tháng 3 năm 1959, Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang nhân dân của Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; một thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, làm nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự biên giới quốc gia trên đất liền, các hải đảo, vùng biển và các cửa khẩu theo phạm vi nhiệm vụ do pháp luật quy định và là một lực lượng thành viên trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới.

Bộ đội Biên phòng hoạt động theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo các điều ước quốc tế có liên quan đến chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên đất liền, các hải đảo, vùng biển và các cửa khẩu mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết tham gia.

Bộ đội Biên phòng có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia, hệ thống dấu hiệu mốc quốc giới; đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm phạm lãnh thổ biên giới, vượt biên, vượt biển, nhập cư, cư trú bất hợp pháp, khai thác trái phép tài nguyên và những hành vi khác xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, an ninh, trật tự, gây hại đến môi trường ở khu vực biên giới; chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương trong hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, trên đất liền, các hải đảo, vùng biển và các cửa khẩu.

Bộ đội Biên phòng được tổ chức, chỉ huy thống nhất từ Bộ Quốc phòng đến đơn vị cơ sở, bao gồm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố, Hải đoàn Biên phòng, Đồn Biên phòng, Hải đội biên phòng. Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng có Chính ủy và các Phó Tư lệnh, Phó Chính ủy, các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, trinh sát, phòng, chống ma túy và tội phạm, cửa khẩu và các nhà trường, đơn vị trực thuộc.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng được xây dựng ngày càng vững mạnh, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững pháp luật Việt Nam, luật pháp và thông lệ quốc tế, được trang bị các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí chiến đấu ngày càng hiện đại để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Qua quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Bộ đội Biên phòng đã lập nhiều chiến công và thành tích vẻ vang, hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Nguyễn Minh - Thanh Huyền