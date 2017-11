Tri ơn dân công hỏa tuyến

Trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, Nghệ An vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương lớn chi viện sức người, sức của cho các chiến trường. Nghệ An là đơn vị được Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam lựa chọn làm điểm khảo sát số liệu làm cơ sở xây dựng đề án giải quyết chế độ, chính sách về dân công hỏa tuyến của cả nước; là tỉnh có số lượng đối tượng dân công hỏa tuyến chiếm 1/6 và đứng thứ 2 của cả nước.



Qua 2 năm triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo 24 tỉnh, huyện, Hội đồng chính sách xã, phường, thị trấn, cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và cơ quan chức năng các cấp của tỉnh Nghệ An đã quán triệt, triển khai đồng bộ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Quang cảnh hội nghị

Trong quá trình thực hiện, các cấp từ cơ sở đến cấp tỉnh luôn bám nắm và tranh thủ được sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, mọi vướng mắc cơ bản đã được giải quyết. Tổng số đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến theo khảo sát ban đầu là 152.647 đối tượng. Đến nay, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận được 157.887 hồ sơ, đạt 103,43%; xét duyệt được 115.250 hồ sơ, đã báo cáo Quân khu 95.200 hồ sơ. Đã có quyết định hưởng trợ cấp một lần là 52.152 trường hợp với tổng kinh phí trợ cấp một lần theo các quyết định trên 120 tỷ. Đã chi trả thực tế 46.946 trường hợp với số tiền trợ cấp hơn 108 tỷ.

Ban CHQS huyện Nghi Lộc, Nghệ An thực hiện chi trả chế độ Quyết định 49 cho công dân than gia dân công hỏa tuyến trên địa bàn

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích kết quả làm được, cũng như những hạn chế, tồn tại, kiến nghị đề xuất, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp thực hiện. Thời gian tới, tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 24, Tổ tư vấn, Hội đồng chính sách và Tổ giúp việc cấp xã trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ.



Phấn đấu đến tháng 6/2018, các huyện, thành, thị báo cáo về tỉnh 100% hồ sơ các đối tượng; Bộ CHQS tỉnh xét duyệt báo cáo Quân khu từ 95- 97% số lượng hồ sơ; phấn đấu hết năm 2018, tỉnh sẽ hoàn thành việc thực hiện Quyết định số 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Kịp thời chi trả chế độ cho các đối tượng, sau khi có quyết định của Quân khu; đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành Bảo hiểm xã hội, Lao động Thương binh xã hội để giải quyết kịp thời việc mua, cấp thẻ Bảo hiểm y tế và chế độ mai táng phí cho các đối tượng từ trần theo quy định.

Phong Quang - Nguyễn Minh