Triển khai các quyết định nhân sự của Bộ Quốc phòng

Tham dự buổi lễ có Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn, Trung tướng Trần Hồng Minh, Tư lệnh Quân khu 1.

Thực hiện Quyết định số 245/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm chức vụ cán bộ, theo đó, Đại tá Đàm Minh Diện, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.

Đại tá Diện thay vị trí của Đại tá Hoàng Văn Hữu, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1.

Cũng tại hội nghị, Bộ Quốc phòng công bố quyết định bổ nhiệm Thượng tá Lê Quốc Thành, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh giữ chức Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.

Kết luận hội nghị bàn giao, Trung tướng Trần Hồng Minh, Tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu các đồng chí sau khi nhận nhiệm vụ cần tiếp cận ngay với công việc, tình hình của cơ quan, đơn vị, xây dựng tập thể cơ quan đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm cao, bám sát các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương.

