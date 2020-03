Trung Quốc nên bắt đầu lo lắng đi là vừa, vì Úc đã hành động

Sự kiện thứ hai là thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng Úc đã thông qua khoản chi phí khoảng 1,4 tỷ USD mua 200 tên lửa chống hạm tầm xa AGM-158C (LRASM) của Mỹ, có thể được bắn từ các loại tiêm kích F/A-18 Super Hornets và F-35 mà Úc đặt mua từ Mỹ.

Theo Real Clear Defense, Trung Quốc không nên đánh giá thấp tầm quan trọng của hai sự phát triển này. Thủ tướng Morrison mô tả căn cứ Tindal nâng cấp là mắt xích quan trọng trong các hoạt động hàng không của Úc và Mỹ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Quyết định mở rộng căn cứ không quân Tindal là một bước tiến chiến lược và có thể là cơ sở cho vai trò lãnh đạo lớn hơn của Úc trong khu vực.

Khi việc nâng cấp, bao gồm các phần mở rộng đường băng lớn, dự trữ nhiên liệu và hỗ trợ kỹ thuật, hoàn thành, Tindal sẽ là căn cứ quân sự mạnh nhất ở phía nam đảo Guam. Và tại thời điểm đó, ít nhất thì nó cũng nằm ngoài tầm với của tên lửa đạn đạo thông thường của Trung Quốc.

Các tàu LRASM sẽ cung cấp cho Úc khả năng tấn công chống hạm độc lập, tầm bắn xa hơn nhiều so với trước đây. Các nguồn tin nói rằng tên lửa này có tầm bắn ít nhất 800-960km. Nó có thể tiến hành nhắm mục tiêu tự động, dựa vào các hệ thống nhắm mục tiêu tích hợp trên tên lửa, không cần các hỗ trợ dữ liệu từ tàu mẹ.

Những khả năng này sẽ cho phép xác định mục tiêu tích cực và thu thập thông tin các tàu đối phương đang di chuyển trong môi trường cực kỳ thù địch. Tên lửa có các biện pháp đối phó, tránh né các hệ thống phòng thủ tích cực. Nhiều tên lửa có thể phối hợp, để chia sẻ dữ liệu để tấn công kiểu bầy sói. LRASM cũng có khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ.

Một chi tiết không vui khác đối với Trung Quốc là AGM-158C chỉ mới được tích hợp lên tiêm kích Super Hornets vào tháng 11 năm ngoái. Mỹ bán cho Úc nhanh chóng như thế phản ánh sự gần gũi của mối quan hệ quân sự Washington-Canberra.

Theo một chuyên gia quân sự Úc, nước này đang ở trong thời đại bị Trung Quốc đang tranh giành không gian chiến lược trong 'vòng cung bên trong' kéo dài từ quần đảo Indonesia và Papua New Guinea xuống Quần đảo Solomon và Vanuatu (chỉ cách các căn cứ quân sự bờ biển phía đông của Úc khoảng 2.000 km). “Lần đầu tiên kể từ Thế chiến II, một cường quốc đang triển khai các khả năng quân sự có thể làm hại chúng ta trong khu vực quan tâm chiến lược chính của chúng ta”, tác giả Paul Dibb viết trên The Strategist.

Mỹ đang phát triển một phiên bản tên lửa Tomahawk phóng từ mặt đất, tên lửa chống hạm tăng cường, tên lửa hành trình siêu thanh và có khả năng là tên lửa đạn đạo tầm trung chống hạm Pers Breath III. Chúng có thể có tầm bắn 1.000 km đến hơn 3.000 km. Những loại vũ khí này sẽ cho phép Úc tấn công vào các mục tiêu ở biển Đông và Nam Thái Bình Dương.

Mỹ đang xúc tiến các bước để đưa ra giá bỏ thầu cạnh tranh nhằm chặn lại việc công ty viễn thông khổng lồ của Trung Quốc là Huawei Technologies Co Ltd giành hợp đồng xây dựng hạ tầng internet ở Papua New Guinea, đại diện ngoại giao Mỹ nói hôm nay.