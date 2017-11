Vì sao Mỹ 'cháy' loại tên lửa Hellfire?

Quân đội Mỹ đang tăng cường sản xuất và phân phối tên lửa Hellfire ở quy mô lớn để bù đắp mức sử dụng ngày càng nhiều vũ khí này trên toàn cầu.

Scout Warrior dẫn lời các nhà phát triển vũ khí cấp cao của Mỹ cho biết, cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cùng với lượng sử dụng Hellfire rộng khắp trên toàn cầu đã khiến các kho tên lửa cạn kiệt, đồng thời tạo ra nhu cầu về loại vũ khí này tăng nhanh cả ở tầm quốc gia và quốc tế.

Tên lửa Hellfire được lắp vào súng máy AH-64 Apache.

Tên lửa Hellfire phóng từ máy bay AH-1 SuperCobras của Lính thủy Đánh bộ Mỹ.

Vũ khí này hiện đang được phân phối cho các quân chủng Lính thủy Đánh bộ, Không lực và Hải quân của Mỹ và các đối tác trong liên minh diệt IS. Và nhu cầu sử dụng tên lửa này hiện đang ở mức quá lớn.Trong khi các vũ khí không – đối – đất được dẫn đường chính xác cần đến trong các nỗ lực oanh kích thì Hellfire được sử dụng hiệu quả trong các cuộc tấn công nhằm vào IS. Phiến quân IS thường trà trộn vào dân thường, thậm chí sử dụng phụ nữ và trẻ nhỏ làm lá chắn sống, khiến cho nhu cầu về mức độ chính xác càng trở nên cấp thiết.

Theo Vietnamnet