Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; lãnh đạo, đại biểu T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, các đơn vị trong và ngoài Học viện và hàng trăm ĐVTN.

Tại chương trình, lãnh đạo T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Học viện An ninh nhân dân đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ của T.Ư Đoàn cho các cán bộ tiêu biểu của nhà trường.

Đại úy Dương Xuân Khiêm, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện An ninh nhân dân cho biết, hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8-2018), Đoàn Thanh niên Học viện An ninh nhân dân phối hợp với tuổi trẻ Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Tổ quốc, Đảng CSVN, Bác Hồ và lực lượng Công an nhân dân do tuổi trẻ Học viện An ninh nhân dân và các đơn vị bạn thể hiện:

“Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Học viện An ninh nhân dân nói riêng. Đồng thời tạo không khí vui tươi, khích lệ tinh thần hăng say học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ nhà trường và các đơn vị bạn”, đại úy Dương Xuân Khiêm nói.

Nguyễn Minh