Xây ý thức thượng tôn pháp luật

Đại úy Bùi Thanh Hoàng, Trợ lý Thanh niên Sư đoàn 315 cho biết, nhóm tác giả gồm 4 thành viên, do trung tá Phạm Hải Minh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn làm trưởng nhóm. Cả nhóm có gần 2 tháng hoàn thiện bài thi. Công trình được thiết kế với khu trưng bày có kích thước khá “hoành tráng” (1,2mx1mx1,45m). Bài thi được in thành 3 tập dày dặn, với hơn 200 trang A3 in màu, hàng trăm ảnh minh họa và có tổng trọng lượng gần 7kg được trình bày trên kệ hình nền trống đồng với ý tưởng tiếp nối, phát huy truyền thống thượng tôn pháp luật của dân tộc, đại úy Hoàng chia sẻ về bài thi xuất sắc của đơn vị.

Đại úy Hoàng cho biết thêm, để kịp “tiến độ” dự thi, quỹ thời gian ít, trong khi thông tin, hình ảnh cần được hệ thống hóa, thẩm định kỹ càng trước khi đưa vào phần trả lời 15 câu hỏi mà ban tổ chức đặt ra khiến cả nhóm luôn tất bật. Tuy nhiên, bằng sự năng động, sáng tạo, khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa của các thành viên đã cho ra lò một sản phẩm được ban tổ chức cuộc thi đánh giá là hoàn hảo. “Cái được lớn nhất sau khi tham dự cuộc thi chính là những kiến thức mà chúng tôi có được, để rồi từ đó phục vụ học tập, công tác, rèn luyện tốt hơn cùng với quyết tâm chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội”, đại úy Hoàng khẳng định.

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong Thanh niên Quân đội 2018 có gần 100 nghìn bài thi cấp cơ sở; hơn 12 nghìn bài thi cấp trực thuộc Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng; hơn 10 nghìn bài của ĐVTN đơn vị kết nghĩa; cấp toàn quân có 568 bài dự thi. 15 câu hỏi của cuộc thi đã đề cập đến 12 văn bản luật và một thông tư, trong đó có một số văn bản mang tính thời sự cao, như Luật An ninh mạng và Luật Quốc phòng 2018.

