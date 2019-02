Xúc động Lễ Giao nhận quân năm 2019 tại Nghệ An

Thông tin từ Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, toàn tỉnh Nghệ an có 3.200 thanh niên Nghệ An đi nghĩa vụ quân sự năm 2019,. Trong đó, có 2 người là đảng viên; 190 thanh niên công giáo; 777 thanh niên thuộc đồng bào dân tộc thiểu số; 23 thanh niên đã có vợ và 16 người đã có con. Cũng trong danh sách này, có 133 trường hợp con em hộ nghèo và 39 trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hình ảnh Lễ giao nhận quân tại tỉnh Nghệ An:

Đoàn lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Nghệ An tới dự Lễ Giao nhận quân năm 2019. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh tặng hoa cho thanh niên nhập ngũ 2019. Lời dặn dò của thế hệ trước đối với con cháu, mong muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đợt giao nhận quân lần này, tỉnh Nghệ An có 23 thanh niên đã có vợ và 16 người đã có con. Giây phút tạm biệt xúc động trong buổi lễ. Tại huyện Nam Đàn, Bí thư huyện ủy Bùi Đình Long thắp lửa truyền thống tại Lễ giao nhận quân 2019. Đợt này, huyện Nam Đàn có 170 thanh niên lên đường nhập ngũ. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa, chúc tân binh 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Lễ giao nhận quân huyện Nam Đàn. Tại huyện Thanh Chương, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Quế đánh trống truyền thống Lễ giao nhận quân. Toàn huyện Thanh Chương có 304 thanh niên nhập ngũ năm 2019. Giây phút xúc động của người thân khi các tân binh lên xe nhập ngũ.

Cảnh Huệ