Trắc nghiệm: Chỉ số thiện - ác và nổi loạn tiềm ẩn trong con người bạn

A. Khuôn mặt người già

B. Đôi giày

C. Cá

D. Hộp đồ gỗ

Kết quả nhé:

Bạn chọn A: Thiện: 5%, ác; 70%, do dự: 5%, điên loạn: 20%



Bạn thuộc những người có tỷ lệ "ác" và chỉ số điên rồ rất cao. Hầu hết những đối tượng này có ý thức trả thù mạnh mẽ, có tham vọng cao, nhưng cũng rất nhạy cảm, hay suy nghĩ cực đoan và không biết cách kiểm soát cảm xúc cũng như hành vi của mình. Những người này dễ bị kích động và gây ra nhiều hậu quả đáng sợ khi lên cơn giận dữ, bốc đồng. Nếu biết sử dụng động lực đúng chỗ, họ sẽ thành công và có chỗ đứng trong xã hội.

Bạn chọn B: Thiện: 40%, ác; 30%, do dự: 15%, điên loạn: 15%



Những người có phầm trăm thiện - ác và chỉ số điên loạn - do dự ngang nhau thường có sự cân bằng khá tốt về mặt cảm xúc và hành vi. Họ thuộc kiểu người "ăn miếng trả miếng", có thể sẵn sàng hy sinh bản thân và cống hiến hết mình vì người khác. Nhưng một khi đã động tới giới hạn của mình, họ sẽ khiến kẻ đó phải trả giá đắt. Họ thường có sự đấu tranh nội tâm vô cùng gay gắt, do có sự đối lập lớn trong tính cách và tâm lý. Họ là người sống cảm tình và yêu đương sâu sắc.

Bạn chọn C: Thiện: 25%, ác; 15%, do dự: 15%, điên loạn: 50%



Bạn là người thực sự "điên rồ" và bốc đồng - một kẻ nổi loạn đúng nghĩa trong mắt mọi người xung quanh, có thể trở thành người tiên phong trong các lĩnh vực sáng tạo và mới lạ. Bạn sáng tạo, có cá tính riêng, đôi khi hơi kỳ quái. Bạn tràn ngập năng lượng và tính tự phát, thích là làm, chẳng mấy khi do dự, chùn bước. Bạn dám chơi dám chấp nhận rủi ro. Ham chơi và thích phiêu lưu mạo hiểm là niềm đam mê cũng như sở trường của bạn.

Bạn chọn D: Thiện: 30%, ác; 30%, do dự: 25%, điên loạn: 15%



Tỷ lệ thiện - ác ngang bằng nhau, tỷ lệ điên loạn không cao, bạn là kiểu người có ý thức nhận biết và phát triển bản thân từ rất sớm. Bạn sống biết điều, có kỷ luật nghiêm ngặt và chu đáo, tỉ mỉ hơn người. Bạn sáng suốt, lý trí, làm gì cũng rất rõ ràng, sòng phẳng và hợp lý. Bạn có sự hiểu biết nhất định về mọi lĩnh vực và khía cạnh trong xã hội, không để bản thân bị kích động hay bị ảnh hưởng bởi những nhân tố bên ngoài. Những người như bạn thường có sự đồng cảm và độc lập cao, rất mạnh mẽ và tự tin, quyết đoán. Bạn là người đáng tin cậy và an toàn trong mắt cấp trên, bạn bè và người thân, bởi bạn biết rõ mình muốn gì và cần làm gì. Bạn không để bản thân vượt qua ranh giới thiện - ác.

Alexandra V

ione.vnexpress.net