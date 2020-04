51 cơ sở mầm non giải thể, 41.000 giáo viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 Your browser does not support the audio tag. BÁO NÓI TIỀN PHONG

TPO - TPHCM đã có 51 cơ sở mầm non giải thể, hơn 41.000 giáo viên, nhân viên, trong đó có khoảng 31.000 người ở bậc mầm non, hơn 10.000 người ở các cấp học khác bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương hoặc bị chấm dứt hợp đồng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.